Ieri martedì 5 febbraio ha avuto inizio una nuova edizione del famoso ed importante festival di Sanremo che contiene ogni anno le migliori canzoni del nostro bel paese. Coincidenza vuole, che ieri fosse anche il compleanno del mai dimenticato Fabrizio Frizzi, deceduto quasi un anno fa ormai, il 26 marzo del 2018 a causa di un'emorragia cerebrale. Il conduttore del festival, Claudio Baglioni ha dedicato un commosso pensiero all'amico scomparso, raccontando anche un aneddoto riferito ad una richiesta avanzata da Fabrizio Frizzi sulla conduzione del festival di Sanremo.

Claudio Baglioni parla di Fabrizio Frizzi

''Gli sarebbe piaciuto presentare Sanremo, si meritava di condurlo e lo scorso anno ci avevo anche pensato. Lo meritava.

Ricordo il suo grande, curioso, bizzarro e ingenuo sorriso. Mi piace ricordarlo così, con il suo sorriso e con le braccia aperte come Modugno quando canta volare''. Un momento molto commovente per chi ha ancora fresco nella memoria quel giorno di marzo in cui il popolarissimo ed amatissimo conduttore ci lasciò, con il ricordo di quel sorriso e quella professionalità che hanno sempre contraddistinto la sua carriera. Qualità che gli hanno permesso di essere amato da adulti e piccini. In questi giorni, Claudio Baglioni non è stato l'unico uomo dello spettacolo a ricordare Fabrizio, su Instagram e Twitter Rita Dalla Chiesa ha pubblicato un messaggio commuovente per augurare buon compleanno a Fabrizio, ovunque lui sia.

Il messaggio toccante di Rita Dalla Chiesa

Su Instagram l'ex conduttrice di Forum ha voluto omaggiare la memoria di Fabrizio Frizzi con un messaggio ricco di commozione e ricordo corredata da una fotografia che ritrae proprio Fabrizio: ''5 febbraio.

Di fronte all'ascensore al terzo piano di via Teulada''. Mentre su Twitter ha condiviso la stessa immagine aggiungendo uno splendido ricordo del sorriso genuino e solare di Frizzi. Successivamente su Twitter, ha ritwittato vari messaggi di persone dello spettacolo, come Marco Liorni che ha scritto: ''Povero Fabrizio. Ascoltate ciascuna cosa bellissima che diranno di lui, perché è uno dei pochi di cui si sono solo e sempre dette cose bellissime''. A Liorni si è aggiunto il messaggio del profilo ufficiale del festival di Sanremo che ha ribadito il ricordo e il vuoto lasciato nei cuori di chi gli voleva bene: "Il ricordo di Fabrizio resterà per sempre nei nostri cuori, ci manchi.''