Il Segreto non smette di sorprendere, come si evince dalle anticipazioni spagnole della soap opera in onda su Canale 5. Negli episodi iberici, finalmente Prudencio concederà l'annullamento del matrimonio a Julieta, che potrà così sposare il suo Saul. Tuttavia, i preparativi per le nozze saranno costellati da strani avvenimenti. La Uriarte si troverà con il suo abito da sposa completamente strappato, chi sarà stato? La giovane penserà che il destino abbia in serbo per lei un altro cupo disegno.

Intanto Antolina continua la sua vendetta ai danni di Elsa, sperando che gli abitanti di Puente Viejo la caccino.

Il Segreto, episodi e trame spagnole: le ombre sul matrimonio di Julieta

Nelle puntate spagnole de Il Segreto di Puente Viejo [VIDEO], Julieta e Saul potranno finalmente coronare il loro sogno d'amore.

Questo, almeno, è ciò che sperano. Qualcuno infatti trama alle loro spalle, augurandosi che le nozze non vadano in porto. La Uriarte troverà il suo mantello completamente macchiato ma in un primo momento non darà molto peso all'accaduto. Julieta però, qualche giorno dopo, vedrà l'abito da sposa in brandelli. La disperazione sarà tanta, così come la paura. Come se non bastasse, la sventurata si sentirà osservata, chi la sta seguendo? Nel frattempo, Maria Castaneda inizia a pensare di aver fatto molto male a fidarsi delle promesse di Fernando, in realtà non è mai cambiato. L'assenza di Gonzalo non farà altro che peggiorare la situazione. Francisca nel frattempo cerca in tutti i modi di tornare alla vita agiata di prima, ma i movimenti bancari del Mesia in sua assenza sono stati per lei disastrosi.

Elsa rovinata da Antolina nelle puntate spagnole de 'Il Segreto'

Antolina è decisa ad allontanare Elsa da Puente Viejo, in modo che Isaac non ricada nelle sue braccia. Per raggiungere il suo perfido obiettivo, farà in modo che i passanti credano che Elsa la stia aggredendo. Melitón e Onésimo vedranno la scena e crederanno alla versione della biondina. La Laguna verrà così invitata a stare lontana da Antolina e da Isaac. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto [VIDEO] proseguono con la rabbia di Elsa, sola e disperata contro la furia della sua rivale. A Puente Viejo si spargerà la voce che la giovane sia una ladra pericolosa, tanto che Matias e Marcela saranno costretti a chiederle di andarsene. Consuelo parlerà con Elsa e le offrirà tutti i suoi risparmi, sperando di aiutarla. Intanto, nella mente di Julieta si insinua un terribile dubbio: è stato Prudencio a distruggere il suo abito da sposa?