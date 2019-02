Annuncio

Nuove e avvincenti puntate della soap Beautiful ci attendono dal 10 al 16 febbraio 2019. Per i prossimi episodi si prevedono numerosi colpi di scena. Dopo aver deciso di perdonare Steffy, Liam tornerà sui suoi passi a causa del piano diabolico di Bill, il quale sta facendo di tutto per distruggere il rapporto tra il figlio e Steffy appunto. Piano che sembra andare a buon fine e che vedrà il giovane Spencer lasciare una volta per tutte la moglie e rifugiarsi tra le braccia di Hope, alla quale chiederà di diventare sua moglie.

Beautiful, il piano di Bill: Liam abbandona Steffy

Le anticipazioni sugli episodi in onda dal 10 al 16 febbraio svelano che Liam, dopo aver assistito all'ecografia, deciderà di perdonare Steffy e tornare a vivere con lei.

Peccato che la gioia di entrambi durerà poco, a causa del piano ordito da Bill per separare una volta per tutte i due giovani. Con la complicità di un inconsapevole Wyatt, il magnate farà credere a Liam che lui e Steffy si stanno ancora frequentando. Con degli stratagemmi studiati ad arte, Bill riuscirà nel suo intento e Liam rimarrà nuovamente sconvolto dalla notizia del 'tradimento' di Steffy. Il giovane Spencer affronterà quindi la moglie, la quale negherà tutto, ma Liam non crederà a Steffy e la lascerà definitivamente.

Spoiler dal 10 al 16 febbraio: Liam chiede a Hope di sposarlo

Il piano diabolico di Bill è andato a buon fine e finalmente il magnate ha campo libero con Steffy. L'uomo cercherà di conquistarla, ma la giovane Forrester non cederà alla sua corte. Liam nel frattempo, dopo aver chiuso definitivamente con Steffy, deciderà che la donna giusta per lui è Hope. Stando agli spoiler sui nuovi episodi, l'uomo le chiederà di sposarlo.

Inutile dire che la giovane Logan accetterà con entusiasmo, utilizzando l'anello di fidanzamento che lo Spencer le aveva donato qualche anno prima. Mentre Liam si recherà da Ridge per comunicare la notizia delle imminenti nozze con Hope, Steffy incontrerà proprio la giovane Logan, la quale le comunicherà la felice notizia della proposta del matrimonio ricevuta da Liam.

Una settimana ricca di colpi di scena quella che va dal 10 al 16 febbraio. L'appuntamento con Beautiful è fissato a partire dalle 13:40 su canale 5, tutti i giorni della settimana ad eccezione della domenica, che prevede la messa in onda a partire dalle 14:00 sino alle 14:30, subito prima della doppia puntata della soap spagnola Una Vita.