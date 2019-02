Annuncio

Andrà in onda stasera alle 21.30 su Canale 5 la prima puntata della fiction Non mentire, thriller psicologico e relazionale con Alessandro Preziosi e Greta Scarano. La fiction si svilupperà in tre puntate trasmesse la domenica in prima serata. La rete ammiraglia Mediaset con Non mentire dà il via a un nuovo capitolo seriale, investendo sul lato psicologico e drammatico della vicenda che si propone di tenere incollati sulle poltrone i telespettatori di Canale 5. A credere fortemente nel progetto è stato il capo di Fiction Mediaset Daniele Cesarano che ha voluto portare sul piccolo schermo una serie difficile, basata su una presunta violenza sessuale che travolgerà completamente le vite dei protagonisti Andrea e Laura, interpretati dagli attori Alessandro Preziosi e Greta Casarano.

Il thriller è basato sulla ricerca della verità ardua da stabilire in una società in cui la vita reale e quella virtuale si intersecano in una spirale complicata. La trama evidenzierà il potere della rete in una società in cui la diffusione delle fake news può distruggere e infamare senza poter essere fermata.

Alessandro Preziosi interpreterà il medico accusato di violenza sessuale

La serie è un remake della fiction inglese Liar- l'amore bugiardo trasmessa oltre Manica nel 2017 e in Italia nel 2018 su la Nove. Gradito e atteso ritorno su Mediaset per Alessandro Preziosi dopo la fction Un Amore e una Vendetta, andata in onda nel 2011. Non mentire è ambientata a Torino e vede come protagonista Laura, un'insegnante di liceo che dopo la fine della sua relazione con Tommaso accetta, spinta dalla sorella, l'invito a uscire con il padre di uno dei suoi studenti, un chirurgo molto apprezzato e stimato nel capoluogo piemontese.

Nonostante la serata scorra a prima vista piacevolmente per entrambi, la mattina seguente all'incontro il medico scoprirà di essere stato denunciato dalla donna per violenza sessuale. Sarà impossibile per i telespettatori non immedesimarsi in una storia complicata in cui non esistono prove schiaccianti di colpevolezza o di innocenza. Toccherà alla polizia fare chiarezza in un intrigo di bugie e omissioni dei protagonisti che si evolveranno in colpi di scena per i telespettatori.

La fiction Non mentire è diretta da Gianluca Maria Tavarelli e oltre ai due protagonisti saranno presenti gli attori Mattero Martari, Paolo Briguglia, Claudia Potenza e Fiorenza Pieri.

