Il Segreto torna ad emozionare con anticipazioni spagnole imperdibili. Julieta, nelle puntate ora in onda su Canale 5, ha finalmente ritrovato il suo Saul, che l'ha pregata di non dire ad anima viva di essere vivo. I due si ameranno in segreto, continuando a tenere all'oscuro della verità il bugiardo Prudencio. Dopo varie vicissitudini, l'Ortega concederà l'annullamento del matrimonio a Julieta, che potrà così pensare al suo matrimonio con Saul. Peccato che, proprio nel giorno delle nozze, la sventurata verrà rapita e sequestrata in un capanno abbandonato da un losco figuro.

Il Segreto puntate spagnole: una felicità insperata per Julieta e Saul

Nelle puntate spagnole della soap opera Il Segreto, Julieta riuscirà a coronare il suo sogno d'amore con il redivivo Saul, dopo che Prudencio accetterà di firmare le carte per l'annullamento del matrimonio.

Il percorso però non sarà facile. Julieta infatti troverà il suo abito da sposa completamente in brandelli e interpreterà ciò come un macabro segno del destino. Rassicurata da Marcela e Matias, deciderà di non arrendersi e di portare avanti i preparativi. Nel frattempo, Puente Viejo sarà funestata da una preoccupante epidemia di morbillo, che costringerà Carmelo ad allestire degli ospedali di fortuna per medicare e curare le vittime. A dare una mano nei vari dispensari ci penserà la generosa Elsa. Anche in virtù di ciò, Julieta vorrebbe rimandare il matrimonio, ma Saul la convincerà del contrario. L'amore in fondo non può aspettare. Tutto ormai è pronto, la bella Uriarte è raggiante nel suo nuovo abito da sposa, ma la felicità durerà ben poco. La Uriarte infatti scomparirà nel nulla.

Il Segreto: Julieta sequestrata nel giorno delle nozze

Tra le persone colpite dall'epidemia di morbillo ci saranno anche Marcela e la piccola Camelia, le cui condizioni appariranno fin da subito molto gravi. Nel frattempo, Saul arriva all'altare, ma di Julieta non c'è traccia. Il ragazzo si convincerà che la sua Julieta abbia cambiato idea all'ultimo momento. Le anticipazioni de Il Segreto però, raccontano un'altra terribile verità. Qualcuno ha rapito la Uriarte, portandola in una capanna abbandonata. La ragazza cercherà di scappare dalla prigionia ma senza successo. Chi sarà stato a rapire Julieta proprio nel giorno del sui matrimonio con Saul? Lo scopriremo con le prossime anticipazioni spagnole del Segreto di Puente Viejo.