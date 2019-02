Annuncio

Domani, 24 febbraio una nuova e appassionante puntata della soap Il Segreto attende i telespettatori di Canale 5 che potranno seguire le vicende ambientate a Puente Viejo a partire dalle 16,30 circa, subito dopo la messa in onda della doppia puntata di Una Vita. Come abbiamo visto nelle ultime puntate, Elsa è riuscita a smascherare la malvagità di Antolina che l'ha brutalmente aggredita di fronte a Consuelo e Marcela. Francisca e Raimundo sono caduti nelle grinfie di Fulgencio il quale, con la complicità di Fernando, vuole vendicarsi di tutte le malefatte della matrona. Viene ritrovato il cadavere di Basilio e Meliton chiede spiegazioni a Carmelo e Severo.

Fulgencio vuole uccidere donna Francisca e Raimundo

A Puente Viejo Saul continua ad essere nascosto da Fè nella sua bottega, mentre Julieta insinua in Prudencio il dubbio che Fernando abbia scoperto i suoi imbrogli.

Mesia intanto è alle prese con Fulgencio, il quale vuole portare a termine il suo folle piano e vuole uccidere non solo donna Francisca, ma anche Raimundo. Sarà Mesia che, nonostante sia complice di Fulgencio, tenterà di dissuadere l'uomo dal suo sanguinario proposito. Come abbiamo visto nelle precedenti puntate della soap iberica, dopo diverse settimane di mistero è stato svelato quello che realmente è accaduto alla Montenegro, la quale è caduta nelle grinfie del cugino assetato di vendetta per quanto gli ha fatto passare la dark lady. Raimundo, seguendo Fernando, è riuscito a scoprire dove la moglie è tenuta prigioniera ed ora si trova con lei in quella che sembra una sorta di casa di cura.

Cosa succederà ai due?

Ritrovato il cadavere di Basilio, Carmelo e Severo nei guai

Negli scorsi episodi della soap Il Segreto, abbiamo visto che Carmelo e Severo hanno deciso di farsi giustizia da soli ed hanno attirato Basilio in una trappola. Il corpo senza vita dell'uomo verrà ritrovato dalla Guardia Civile e le forze dell'ordine noteranno che l'uomo è stato ucciso da un colpo di pistola. Meliton sospetterà che dietro al delitto ci sia la mano di Carmelo e Severo, pronti a tutto pur di vendicare quanto accaduto ad Adela. Per questo Meliton chiederà loro di recarsi in caserma per fare una deposizione.

Questo e molto altro nella puntata de Il Segreto in onda domani pomeriggio a partire dalle 16,20 circa su Canale 5 subito dopo il termine della doppia puntata di Una Vita.

Ricordiamo che la prossima settimana non andrà in onda la puntata serale del martedì su Rete 4.