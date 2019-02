Annuncio

Continuano le vicende dei personaggi della soap opera di Rai 1 'Il Paradiso Delle Signore' che vede tra i protagonisti Alessandro Tersigni e Gloria Radulescu. L'attenzione viene concentrata intorno alla figura di Riccardo che non riesce a dimenticare la storia d'amore con Nicoletta. Gli spoiler delle puntate che vengono trasmesse da lunedì 4 fino a venerdì 8 marzo rivelano che Vittorio comunicherà a Clelia e alle Veneri la scelta della canzone decisa per pubblicizzare il Paradiso Market. Il Conti farà quest'annuncio senza la partecipazione di Marta, a conferma del fatto che ci saranno maggiori contrasti tra i due innamorati. Lisa si accorgerà dell'assenza della Guarnieri e s'impegnerà a seguire il piano ordito da Luca.

Riccardo segue i consigli della zia e si reca dallo psicologo

Umberto ospiterà alla villa Andreina ma la decisione dell'uomo non troverà il consenso di tutti; in particolare Adelaide dimostrerà di essere totalmente contraria a questa scelta. La donna dirà al cognato di essere preoccupata per la fragilità di Riccardo e, proprio per questo, proporrà di affidare il ragazzo all'esperienza di uno psicologo che lo possa seguire in un percorso terapeutico. Nicoletta (Federica Girardello) farà i conti con i sensi di colpa dopo il bacio con l'ex fidanzato e deciderà di mettere al corrente della situazione l'amica Gabriella. Nel frattempo Riccardo seguirà i consigli ricevuti dalla zia e si recherà alla prima seduta di analisi, sebbene Umberto mostrerà il proprio diniego rispetto a questa decisione.

Tina alle prese con la gelosia nei confronti di Sandro

La proposta fatta da Federico a Vittorio attirerà l'attenzione di Luciano. Nel frattempo, un'altra delle Veneri si ammalerà al punto che Lisa si troverà a coordinare il lavoro all'interno del Paradiso. La presunta sorella del Conti dimostrerà di essere perfetta per questo ruolo ma continuerà a teneri nascosti dei segreti che non faranno altro che aumentare il mistero intorno alla sua persona. Intanto Nicoletta non entrerà più nei vestiti, a dimostrazione quanto sia avanzato lo stato della gravidanza; Silvia confiderà sull'aiuto di Agnese. Tina, dal canto suo, farà i conti con la gelosia nei confronti di Sandro dopo aver visto una foto ritraente l'uomo in compagnia di una bella ragazza.

La giovane Amato cercherà di capire cosa possa provare il Recalcati nei confronti di questa donna misteriosa al punto che chiederà delle informazioni a Vittorio.