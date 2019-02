Annuncio

Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole”. La soap da sempre è attenta a trattare tematiche sociali rilevanti ed anche in questo periodo ne sta affrontando una estremamente delicata e molto attuale: la violenza sulle donne tra le mura domestiche. Nel corso degli episodi che andranno in onda nei prossimi giorni e soprattutto durante la seconda settimana di marzo, la delicata vicenda che vede protagonisti i coniugi Picardi, Adele (Sara Ricci) e Manlio (Paolo Maria Scalondro), entrerà nel vivo e raggiungerà l’apice quando la donna a causa della furia violenta del marito rimarrà agonizzante a terrà in fin di vita. Sarà solo grazie al tempestivo intervento di sua figlia e suo genero che Adele riceverà i soccorsi.

La furia violenta di Manlio vagante per la città con una pistola

Proprio nel momento in cui Adele si mostrerà pronta a riprendere in mano la sua vita, Manlio tornerà con prepotenza nella sua realtà e, a causa delle pressioni esercitate dall'uomo e incurante delle raccomandazioni di Giulia Poggi, a sorpresa deciderà di ritornare a casa da lui. L’uomo inoltre costringerà la donna a fare una scelta difficile determinante per il suo futuro. Adele ancora una volta accondiscendente nei confronti di suo marito, tornerà a casa e sarà proprio lì che si concretizzerà per lei un triste epilogo. Adele e Manlio infatti finiranno per litigare e le conseguenze di questo litigio saranno tutt'altro che buone.

Il settimanale “nuovo tv” ha anticipato che la donna sarà vittima ancora una volta dei maltrattamenti inauditi di suo marito, ma anche che questa volta per lei le cose si metteranno davvero male. La donna infatti passata la furia violenta di Manlio si ritroverà riversa sul pavimento quasi in fin di vita ricoperta di sangue e lividi conseguenti alle percosse subite. Saranno Niko e Susanna a ritrovare Adele in una pozza di sangue e saranno proprio loro a soccorrerla, mentre Manlio convinto di aver ucciso sua moglie comincerà a vagare per Napoli con una pistola deciso a completare la sua missione. Dove sarà diretto?

Saranno scene non del tutto semplici da digerire per i telespettatori, ma anche questa storia si porrà in perfetta linea con la linea narrativa di “Un posto al sole” che fin dal suo esordio tratta temi sociali rilevanti ed attuali che rispecchiano la realtà.

La storia della famiglia Picardi ben presto si intreccerà con quella di altri protagonisti della soap, di chi si tratterà?