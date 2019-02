Annuncio

La salute di Adela ricoprirà un ruolo in primo piano nel corso delle nuove puntate de Il Segreto, in programma nei prossimi mesi su Canale 5. Come abbiamo visto la moglie di Carmelo ha ricevuto un colpo di pistola alla testa da Basilio, lo stalker che la riteneva colpevole della fine della sua relazione con Leticia.

Il Segreto: Adela nasconde a Carmelo il suo reale stato di salute

Dagli spoiler de Il Segreto si apprende che la maestra supererà l'intervento chirurgico, tanto che Carmelo potrà tirare un sospiro di sollievo. Peccato che il medico abbia una cattiva novità per Adela. Quest'ultima, infatti, scoprirà di non essere guarita completamente in quanto alcune schegge sono rimaste conficcate nel cervello.

La paziente, a questo punto, visibilmente scossa, chiederà al medico di non raccontare tutta la verità a suo marito per non dargli preoccupazioni. Dopodiché la donna sarà dimessa, sebbene debba mantenere uno stile di vita consono alle sue condizioni di salute. Dall'altro canto, Carmelo deciderà di assumere un'altra maestra per sostituirla o affiancarla alla scuola per alcune settimane.

Anticipazioni Il Segreto: Adela accusa degli attacchi di panico

Le trame de Il Segreto in onda nelle prossime settimane su Canale 5, svelano che Adela rifiuterà all'inizio qualsiasi aiuto per poi assecondare la volontà del consorte. Leal, infatti, deciderà di assumere Elsa Laguna, visto che era tornata nel borgo iberico in drammatiche condizioni finanziarie.

Purtroppo la permanenza dell'ex fidanzata del falegname durerà ben poco, visto che si macchierà di un crimine all'interno della locanda di Matias e Marcela. Infatti ruberà i risparmi custoditi dai giovani Castaneda per poi dare la colpa alla povera Consuelo. Di qui la decisione di licenziare la ragazza sia dalla locanda che dalla scuola.

Insomma la madre di Ulpiano si troverà a fare nuovamente tutto da sola, tanto che cadrà più volte a terra priva di sensi, sopraffatta dalla stanchezza. Per tale ragione sarà ricoverata per accertamenti in ospedale. Fortunatamente si tratterà solo di un breve ricovero, tanto da organizzare una merenda in casa sua dove interverranno Irene e Julieta. Qui sarà vinta da un incredibile vuoto di memoria, che la obbligherà a svelare alle amiche del cuore cosa le sta realmente succedendo.

Adela, infatti, confesserà di essere vittima di attacchi di panico da ormai diversi giorni, che le stanno rovinando le giornate. Tuttavia, la donna non vorrà ancora avvisare il coniuge dei suoi strani malesseri, in quanto non vuole essere oppressa dalle sue raccomandazioni. Infine la donna obbligherà Irene e Julieta a tenere la bocca chiusa su ciò che è accaduto durante la festa.