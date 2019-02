Annuncio

Annuncio

Torna lo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera spagnola edita da Aurora Guerra, che da molti anni è protagonista dei pomeriggi degli italiani. Le anticipazioni delle nuove puntate, in onda tra qualche settimana su Canale 5, svelano che Elsa perderà il lavoro alla scuola di Adela dopo essere stata cacciata dalla locanda da Matias e Marcela.

Il Segreto: Elsa accusata di furto

Elsa Laguna sarà al centro della trama delle nuove puntate de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane su Canale 5. La donna, infatti, si renderà protagonista di un furto alla locanda di Matias (Ivan Montes) e Marcela Castaneda. Tutto inizierà quando i locandieri scopriranno che qualcuno ha sottratto 500 pesetas nascosti in un luogo sicuro dietro il bancone.

Annuncio

I coniugi Castaneda, a questo punto, crederanno che il colpevole sia una dei lavoratori della locanda, mentre Antolina metterà Elsa in cattiva luce durante una chiacchierata con Dolores all'emporio. Il chiacchiericcio farà ben presto il giro di tutto Puente Viejo mentre Matias, d'accordo con sua moglie, interrogherà proprio la Laguna, che per lavarsi la coscienza incolperà la povera Consuelo del furto. Proprio l'anziana rimarrà sconcertata dall'accusa mossa dalla ragazza. Successivamente il figlio di Alfonso (Fernando Coronado) e la moglie perquisiranno gli effetti personali delle due donne per capire chi realmente stia mentendo.

Il Segreto, anticipazioni: Elsa perde il lavoro alla scuola di Adela

Le trame de Il Segreto rivelano che Matias ritroverà i soldi spariti nella borsa della Laguna, la quale dovrà per forza ammettere le sue colpe.

Annuncio

La coppia, a questo punto, delusa dal comportamento di Elsa (Alejandra Meco), non esiterà a sbatterla fuori dalla locanda. Inoltre, le suggeriranno di fare le valige in quanto ormai il fatto è sulla bocca di tutti.

Elsa, invece di prendere in considerazione l'idea di abbandonare Puente Viejo, penserà di trovare alloggio nella scuola, credendo che Carmelo (Raul Pena) e Adela (Ruth Llopis) siano d'accordo con lei. Peccato che l'ex del falegname riceva la lettera di licenziamento in quanto persona non più gradita a Puente Viejo. Ma ecco che la figlia di Don Amancio si nasconderà alla periferia di Puente Viejo, dove sarà rintracciata da Don Anselmo. Infine la ragazza sottolineerà di dover portare a termine un piano prima di sparire per sempre dalla circolazione.