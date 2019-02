Annuncio

Cristiano Malgioglio, nella giornata di domenica, ha postato un video su Instagram per rendere partecipi i fan della propria vita personale. Il video pubblicato dall'artista ha scatenato in rete una marea di commenti sia positivi sia negativi. Il filmato è stato girato dal cantautore in una camera di un sontuoso albergo in Sicilia in occasione di alcuni eventi carnevaleschi di cui era ospite. 'La regina Malgy' era disteso tra le lenzuola con le gambe accavallate e i piedi in bella vista. Molti followers dell'istrionico artista hanno iniziato a commentare la forma dei suoi piedi e alcuni hanno addirittura insinuato che fossero troppo gonfi e necessitassero di una buona pedicure. Cristiano Malgioglio, che da sempre ha una cura smodata per la cura e l'igiene del proprio corpo, non si è abbassato a rispondere alle critiche e ha ignorato i commenti.

A difendere la bellezza delle estremità inferiori dell'artista è intervenuta tempestivamente la "Subrettina" Lisa Fusco che non ha apprezzato il modo con cui gli utenti di Instagram si sono rivolti al personaggio televisivo. Lisa Fusco, con la schiettezza che la contraddistingue, ha commentato sul social che i piedi di Malgioglio, oltre ad essere ben curati non presentano nessuna ruga. La "Subrettina" ha inoltre affermato che chiunque vorrebbe avere i piedi dell'artista. Il paroliere attualmente può vantare settantaquattro primavere ed è ovvio che non possa apparire fresco come lo era da giovane; gli utenti social che si sono scagliati contro i piedi di Malgioglio dovrebbero tenere presente anche questo aspetto.

Sulla rete ultimamente impazza l'interesse per i piedi dei personaggi famosi

Il video di Cristiano Malgioglio è stato visualizzato da migliaia di persone grazie anche alle polemiche e ai commenti pro e contro che ne hanno incrementato le visite. Il cantautore ha seguito l'esempio di Caterina Balivo che a furor di popolo, dopo aver postato sui social in diverse occasioni foto delle sue estremità inferiori, è stata incoronata 'piede d'oro' dagli utenti che la seguono su Instagram. La Balivo è stata inondata di complimenti e i suoi piedi sono stati considerati i più belli postati su Instagram dai personaggi di spettacolo. Se l'obiettivo della 'regina Malgy' era quello di creare curiosità tra gli utenti e concentrare l'attenzione su di sé, nonostante qualche critica e qualche commento negativo, è riuscito perfettamente nell'impresa.