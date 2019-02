Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, che intrattiene milioni di telespettatori su Canale 5. Le anticipazioni in onda tra qualche mese in Italia, svelano che Julieta Uriarte deciderà di aiutare Severo a dimostrare la colpevolezza di Eustaquio Molero nell'inquinamento delle falde acquifere di Las Lagunas.

Il Segreto: Severo scopre che Eustaquio sta inquinando le sue terre

Julieta tornerà ad essere al centro della trama de Il Segreto, in onda nei prossimi mesi su Canale 5. La ragazza, infatti, sarà coinvolta nelle vicende legate all'acquisto di alcuni territori da parte di Severo Santacruz. Ebbene sì, il latifondista diventerà povero, tanto da perdere tutte le sue fabbriche.

L'uomo, a questo punto, deciderà di investire tutti i risparmi rimasti in alcune terre, particolarmente fertili nella coltivazione del riso. Purtroppo il marito di Irene scoprirà con immenso rammarico che gli abitanti di quei territori si erano ammalati e addirittura morti per colpa di alcune sostanze illecite usate da Eustaquio nelle sue miniere. Il padre di Carmelito, a questo punto, cercherà di stringere un accordo con il Molero, sebbene invano. Infine penserà di chiedere l'intervento del sindaco di Puente Viejo e Saul per organizzare una rivolta contro di lui.

Il Segreto, anticipazioni: Julieta aiuterà Severo

Le anticipazioni de Il Segreto, svelano che i rivoltosi crederanno che Severo li stia usando per un suo tornaconto personale.

Inoltre respingeranno tutte le proposte dell'amico di Carmelo, tanto da non voler essere coinvolti in questa situazione spiacevole. In particolare, Pilar farà in modo che i vicini non appoggino le condizioni del latifondista, mentre la fidanzata di Saul prenderà alloggio a casa della maestra e del sindaco in attesa dell'annullamento del matrimonio da parte della Sacra Rota.

La Uriarte comincerà a pensare ad un piano per far parlare Pilar, grazie alla complicità di Fe. La donna, cercherà di avvicinarla per convincerla di schierarsi dalla parte del Santacruz dopo averla incontrata nel bosco a raccogliere legna. Inoltre Julieta incolperà il proprietario della miniera di aver fatto ammalare molte persone, tra cui Pilar e suo figlio.

Le cose per la Uriarte si complicheranno ulteriormente in quanto cercherà di far cambiare idea alla donna ed ai residenti de Las Lagunas mettendo a rischio la propria vita.