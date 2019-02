Annuncio

Annuncio

Le trame della serie televisiva “Il Segreto” continuano ad appassionare. Gli spoiler delle puntate che verranno trasmesse sugli schermi televisivi iberici da lunedì 18 a venerdì 22 febbraio 2019, annunciano che ci sarà una scena molto commovente che vedrà protagonisti Fe e il capomastro di Francisca Montenegro. Purtroppo l’ex domestica di quest’ultima dopo aver inscenato il suo decesso con la complicità di Mauricio e Raimundo Ulloa, per sfuggire dalla vendetta di Faustino, un dipendente del lupanare in cui lavorava la sua defunta amica Magdalena, sarà costretta a fuggire. La Perez dopo aver chiesto più volte al Godoy di partire con lei, rimarrà fortemente delusa. In particolare il capomastro per rispettare un accordo stretto con la sua padrona, non potrà accompagnare la sua amata.

Annuncio

Il Segreto: Isaac ancora innamorato di Elsa, Mauricio convince Francisca ad aiutare Fe

Negli episodi iberici in onda su “Antena 3” la settimana prossima, Francisca Montenegro e Fernando Mesia non verranno perdonati da Maria, dopo essere stati smascherati da Roberto. Quest’ultimo rivelerà alla Castaneda che la dark lady e il figlio del defunto Olmo gli avevano proposto di lasciare Puente Viejo, offrendogli un’ingente somma di denaro. Il Guerrero continuerà ad amare Elsa, mentre i fratelli Ortega uniranno le loro forze per scoprire cosa nasconde Julieta sui Molero. Nel frattempo la madre del defunto Tristan non avrà nessuna intenzione di aiutare Fe, a fuggire dal paese. Saul e Prudencio si recheranno dal sergente Cifuentes, per ottenere ulteriori informazioni su quanto è accaduto nel rapimento della Uriarte.

Annuncio

I migliori video del giorno

Don Berengario continuerà a sentirsi in colpa, per non aver detto la verità alla polizia. Mauricio convincerà la Montenegro ad organizzare la fuga di Fe, promettendole che lavorerà per sempre al suo servizio. Quest’ultima intanto sarà convinta che il capomastro partirà con lei.

Fernando si sente male, Antolina fa una scoperta sulla Laguna

Purtroppo l’ex domestica dopo aver salutato tutti i suoi amici rimarrà sconvolta, perché apprenderà dall’Ulloa che il Godoy non la seguirà. Le condizioni di salute del Mesia peggioreranno ulteriormente, quando capirà di non avere nessuna possibilità per poter tornare tra le braccia di Maria. Don Berengario pur avendo rivelato la verità a Don Anselmo sulla scomparsa dei Molero, non si sentirà in pace con se stesso.

Annuncio

Raimundo dirà la verità a Fe, ovvero che se ne andrà via dal paese senza Mauricio. In seguito Maria e Roberto penseranno di lasciare Puente Viejo insieme. La moglie di Isaac verrà a conoscenza che la Laguna ha mentito a tutti i compaesani, perché finge di essere povera. Saul e Prudencio proprio quando decideranno di parlare con Julieta, si ritroveranno faccia a faccia con il figlio più piccolo di Molero.