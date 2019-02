Annuncio

Annuncio

Teresa Langella, Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi sono tornati negli studi di Uomini e donne perla registrazione di una puntata speciale dedicata ad un confronto post-scelta. Da subito gli animi in studio tra i tre protagonisti sono sembrati piuttosto animati.

Maria De Filippi, dopo il no di Andrea nei confronti di Teresa, ha deciso di dare spazio per un’intera puntata ai tre ragazzi. La Langella, dopo aver concluso il suo percorso sul trono da single, è apprsa davanti ai riflettori piuttosto provata ed ha confessato di vivere un periodo piuttosto buio della sua vita. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal Il Vicolo delle news, dopo aver concesso parte della spazio all’ex tronista, il secondo ad entrare negli studi del dating è stato proprio Antonio Moriconi.

Annuncio

Il corteggiatore che non è stato scelto dalla tronista ha dichiarato di essersi sentito preso in giro. Secondo Moriconi, Teresa non sarebbe stata molto sincera nei suoi confronti. L’uomo ha ricordato alla partenopea alcune frasi che secondo lui avevano un determinato peso, ma che poi si sono rivelate nulle visto che la scelta è ricaduta su Andrea. Teresa ha spiegato a Moriconi di essere stata indecisa fino alla fine sulla scelta finale e di non aver mai voluto prendere in giro nessuno.

Andrea Dal Corso spiega le ragioni del rifiuto a Teresa Langella

Dopo il confronto tra Teresa ed Antonio, Maria De Filippi ha informato l’ex tronista che stava per fare il suo ingresso in studio Andrea Dal Corso. A quel punto la Langella, ancora molto provata, ha deciso di andare dietro le quinte per poi rientrare in un secondo momento e replicare al suo ex corteggiatore.

Annuncio

I migliori video del giorno

L’ex tentatore di Temptation Island ha ribadito di provare ancora dei sentimenti verso l’ex tronista ma di non essere pronto ad intraprendere una relazione al di fuori delle telecamere. Dopo aver ascoltato quanto detto da Andrea come riportato dalla talpa de Il Vicolo delle news, Teresa come una furia è tornata negli studi Mediaset per dare vita ad duro botta e risposta con Dal Corso.

L’ex corteggiatore preso di mira dal pubblico presente in studio

Andrea Dal Corso, dopo essere stato criticato sui social per il no rifilato a Teresa Langella, è stato attaccato dal pubblico presente in studio durante la registrazione. All’indirizzo dell’ex corteggiatore sono arrivate numerose critiche, comprese quelle rivolte dall’opinionista Mario Serpa.

Annuncio

A quel punto Dal Corso, con un velo di polemica, ha spiegato che anche Teresa non ha mantenuto le promesse nei confronti di Antonio ma non è stata massacrata così come sta accadendo a lui.