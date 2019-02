Annuncio

Proseguono le avventure dei componenti della famiglia Forrester all'interno della longeva soap opera americana Beautiful. La concentrazione è ora su Steffy, che deve fare i conti con le sofferenze d'amore dopo che il rapporto con Liam si è deteriorato a causa della presenza ostacolante di Bill. Quest'ultimo non ha intenzione di rinunciare all'amore nei confronti della figlia di Ridge al punto che ha iniziato a minacciare la giovane donna costretta, a cedere ai ricatti dello Spencer. Gli spoiler delle puntate che vanno dal 3 al 9 marzo fanno notare che Steffy e Liam si ritroveranno vicini per la nascita ormai imminente della bambina. La figlia di Ridge dovrà recarsi in ospedale per effettuare un controllo di routine e potrà godere dell'aiuto dello Spencer.

I due coniugi saranno contenti di condividere questo momento speciale, capendo che quest'evento li renderà uniti per il resto della loro vita. Steffy e il marito si recheranno sulla scogliera per discutere riguardo alla scelta del nome della bambina: si chiamerà Kelly.

Steffy cerca di spingere Liam a rinunciare al matrimonio con Hope

Steffy s'impegnerà per convincere Liam a non sposare Hope, al punto che gli chiederà di riflettere bene prima di compiere questo passo; lo Spencer però sarà irremovibile. Hope intanto proverà a riportare la calma tra Ridge e Brooke (Catherine Kelly Lang) che avranno una discussione dovuta al bene delle rispettive figlie. Nel frattempo Liam (Scott Clifton) confermerà la celebrazione del matrimonio, mentre Wyatt farà i conti con i sensi di colpa dopo aver compreso di essere stato manipolato dal genitore.

Wyatt confessa la realtà dei fatti al giovane Spencer

Arriverà il giorno delle nozze e Steffy sarà molto dispiaciuta di dover assistere alla fine della sua storia d'amore; lo stesso discorso vale per Wyatt (Darin Brooks), conscio di aver tratto in inganno il fratello. Ridge (Thorsten Kaye) cercherà di convincere Liam della buona fede della figlia ma non riuscirà nel suo intento. Wyatt è ancora in tempo per rimediare all'errore di valutazione e deciderà di raccontare la realtà dei fatti a Liam, mettendo a repentaglio il rapporto con Bill. Il compagno di Katie trascinerà il fratello in una stanza per spiegargli il piano dell'editore. Infine il giovane Spencer si troverà in preda alla confusione e non saprà come comportarsi, dopo essere venuto a conoscenza dell'innocenza di Steffy.