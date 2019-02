Annuncio

Mercoledì 13 febbraio è stata trasmessa su Rai Due la prima puntata con la seconda stagione della serie televisiva di successo, 'La Porta Rossa' che vede come protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession. I due attori stanno ottenendo un seguito importante e sono stati consacrati come una delle coppie più amate e apprezzate della fiction, dimostra anche dal successo riscosso a teatro nella commedia intitolata 'After Julie'. Il ritorno della fiction ha ricevuto un'ottima accoglienza per quanto riguarda il livello degli ascolti, premiando una coppia capace di arrivare allo spettatore. Gli spoiler del primo episodio del secondo appuntamento con La Porta Rossa 2, in onda mercoledì 20 febbraio svelano che avviene un omicidio in una fabbrica aumentando i misteri.

Vanessa chiamata a testimoniare in merito al processo riguardante la morte di Leonardo Cagliostro

L'unica persona coinvolta in questa vicenda corrisponde al nome di Filippo al punto che Vanessa viene chiamata a fare delle indagini segrete nell'abitazione del ragazzo. Inoltre la Rosic fruga tra le cose del ragazzo e trova il quaderno in possesso dell'uomo malavitoso trovato in fin di vita e la giovane donna decide d'imbattersi nella lettura delle pagine del libro. Vanessa si rende conto del fatto che tra i nomi dei debitori, spicca quello del padre di Filippo, ma ci sono ulteriori indizi che aumentano la suspense in merito alla situazione. La Rosic si rende conto che, all'interno del quaderno, è contenuto anche il titolo del libro conosciuto grazie alle visioni di Cagliostro nel quale l'uomo ha visto la figlia in pericolo.

La Rosic confessa di parlare con le persone defunte

Ci sono dei cambiamenti importanti perché Filippo non ha alcun legame con la vicenda e viene scagionato dall'accusa di omicidio e questo retroscena crea i sospetti intorno ad altre persone. Il ragazzo non è l'unica persona a ricevere un interrogatorio in tribunale, come conferma l'arrivo di Vanessa. Quest'ultima è chiamata a dare la propria testimonianza in merito al processo riguardante la morte di Leonardo al punto che racconta un segreto legato alla sua persona. Nel frattempo la giovane donna svela di parlare con le persone defunte, tra cui lo stesso Cagliostro ma tale rivelazione fa perdere di credibilità Vanessa. Cagliostro, dal canto suo scopre un'inaspettata verità legata al nome di Elvio Mayer che ha una relazione con Patrizia Durante, facente parte di una confraternita.