Il Segreto è su Canale 5 ormai ogni giorno, cosa raccontano le anticipazioni delle puntate dal 10 al 15 febbraio? Elsa ed Isaac saranno sempre più lontani, dopo la scoperta della Laguna in merito alla gravidanza di Antolina, che aspetta un bambino dall'uomo che lei ama. Intanto Adela si troverà in serio pericolo, dopo che il suo stalker, travestito da medico, si intrufolerà nella sua stanza per ucciderla con un bisturi. Silenzio assoluto su Raimundo che, dopo essere sparito dalla Casona, sembra essere stato inghiottito da un buco nero, dove sarà finito? Tensione alle stelle tra Julieta e Fernando: la Uriarte, scoperto che il marito è il responsabile della morte di Saul, ha un piano per fargliela pagare molto cara.

Il Segreto dal 10 al 15 febbraio: amore e vendetta

Elsa non riesce a dimenticare quanto scoperto, come può Isaac averla tradita facendo l'amore con Antolina? Come se non bastasse, la giovane è anche incinta. Il dolore sarà così forte che la Laguna comunicherà a Isaac l'intenzione di voler abbandonare Puente Viejo. Le anticipazioni de Il Segreto proseguono con Adela in estremo pericolo: ricoverata in ospedale dopo l'operazione, riceverà la visita di Basilio che, travestito da medico, sarà sul punto di ucciderla con un bisturi. Grande svolta alla Casona, dove Julieta, seguendo le indicazioni fornite da Prudencio, troverà uno scrigno nel quale è nascosta la pistola di Prudencio con la quale ha sparato a Saul.

Cosa farà la Uriarte?

Il piano di Julieta, il terrore corre sul filo

Le puntate settimanali della soap opera Il Segreto proseguono con un divertente siparietto: una donna molto particolare e con evidenti problemi legati all'età confonderà Don Berengario per suo marito. Dolores traviserà tutto e metterà in giro il pettegolezzo che il prete sia sposato, combinando un gran macello. Decisamente più seria la situazione alla Casona, dove l'Ulloa non si trova da nessuna parte. Mauricio si attiverà mettendosi sulle sue tracce. Elsa intanto ripenserà alla decisione di lasciare il paesino e così andrà da Isaac. Peccato che scoprirà il falegname e Antolina in atteggiamenti inequivocabili. La delusione sarà fortissima, così come il rancore nei confronti della biondina.

Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto in onda su Canale 5 dal 10 al 15 febbraio si chiudono con la minaccia di Julieta che, puntando l'arma contro Fernando, pretenderà di sapere la verità sulla morte di Saul... sempre che il Mesia non le menta ancora.