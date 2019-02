Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle novità su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, che intrattiene milioni di telespettatori su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda a marzo in Spagna annunciano un importante salto temporale. Se Ramon Palacios finirà in carcere per molti anni, Celia e Leonor lasceranno per sempre lo sceneggiato.

Una Vita, anticipazioni: Celia esce di scena

Ad inizio marzo i telespettatori di Una vita assisteranno ad un salto temporale di dieci anni, che sarà caratterizzato da innumerevoli colpi di scena. La trama infatti, si svilupperà nel 1913 al tempo della Prima Guerra Mondiale con sorprendenti novità che i riguarderanno i personaggi storici più amati dai fans italiani.

L'uscita di scena più importante sarà senz'altro quella di Celia Alvarez Hermoso, interpretata da Ines Aldea. La nobildonna infatti, non compare nel cast che prenderà parte alle vicende ambientate nel 1913. Inoltre, il marito Felipe perderà il lume della ragione, tanto da mandare in malora il suo importante lavoro e tornando a fare il dongiovanni impenitente. Tutto lascia ipotizzare che la moglie possa essere deceduta, sebbene non sia chiaro in quale circostanza.

Una Vita: Ramon finisce in carcere, Leonor dice addio ad Acacias 38

Stando alle trame di Una Vita in onda a marzo in Spagna, si evince che l'uscita di scena di Celia non sarà l'unico evento degno di nota. Ramon infatti, tornerà ad Acacias 38 dopo aver trascorso molti anni detenuto in carcere.

Anche in questo caso non si conoscono i motivi che hanno portato il padre di Milagros dietro le sbarre. Intanto Antonito dovrà assumersi le responsabilità legate alla gestione delle miniere d'oro durante l'assenza del padre, mentre sua moglie Lolita diventerà imprenditrice: aprirà una latteria, esaudendo il sogno di una vita.

Rosina e Libert, invece, dovranno addirittura fingersi domestici di Casilda dopo aver avuto dei seri problemi ai possedimenti d'oro. Ursula, abbandonato il posto di perpetua di Padre Tempo, diventerà l'istitutrice di Mateo Torralba, il figlio avuto da Lucia e Eduardo. Anche Samuel tornerà ad Acacias 38 con la sua affascinante metà, una certa Genoveva, che riprenderà a servizio Carmen, una vecchia conoscenza di casa Alday.

Infine Leonor in compagnia di Inigo lascerà per sempre sua madre nella puntata in onda in Spagna mercoledì 27 febbraio. Un'uscita di scena che segna l'addio di Alba Brunet dalla soap iberiche.