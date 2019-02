Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera spagnola ideata da Aurora Guerra in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle nuove puntate, in onda nelle prossime settimane in Italia, si soffermano su Maria Luisa e Victor, interpretati da Cristina Abad e Miguel Diosdado. La coppia, infatti, lascerà il vecchio quartiere di Acacias 38 dopo aver realizzato il loro più grande sogno.

Una Vita: Maria Luisa accetta di sposare Victor

Maria Luisa e Victor torneranno ad essere i protagonisti delle nuove puntate di Una vita, in onda nelle prossime settimane su Canale 5. Le anticipazioni svelano che Victor riuscirà finalmente a sposare la figlia di Ramon, sebbene prima debbano attraversare qualche ostacolo.

Come abbiamo visto, i due attraverseranno una grave crisi. Victor, infatti, sarà beccato da Ursula (Montserrat Alcoverro) a baciare Elvira Valverde (Laura Rozalen). Per tale ragione sarà sfidato a duello dal colonnello Arturo. Se il militare sarà ricoverato in ospedale in seguito ad una brutta ferita, il figlio di Leandro riuscirà a fare pace con la fidanzata. Proprio in questa occasione, Maria Luisa accetterà la proposta di nozze di Victor e il conseguente trasferimento a Parigi.

Una Vita, anticipazioni: Maria Luisa si sposano e lasciano Acacias 38

Le trame delle nuove puntate di Una Vita, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, svelano che i preparativi di nozze di Maria Luisa e Victor partiranno con il piede sbagliato.

In particolare, Maria Luisa rivelerà a Trini (Anita Del Rey) e Lolita (Rebeca Alemañy) di non avere ancora trovato l'acconciatura giusta da sfoggiare in chiesa: a proposito, l'edificio religioso verrà completamente invaso dalle pulci. Inoltre Rosina (Sandra Marchena) macchierà il vestito da sposa di Luisa. Dopo tanti ostacoli finalmente la coppia riuscirà a sposarsi davanti a Dio e gli uomini.

In questa occasione, Ramon dimostrerà di essere molto emozionato nel vedere la secondogenita sposare Victor. Inoltre l'uomo sarà costretto a salutare gli sposi, visto che hanno deciso a trasferirsi a Parigi per aprire la succursale della Deliciosa. Il matrimonio di Victor e Maria Luisa sancirà l'uscita di scena di Cristina Abad e Miguel Diosdado dalla soap opera iberica.

La cioccolateria, nel frattempo, sarà rivelata da due nuovi arrivati, Flora e Inigo. Possiamo anticipare che quest'ultimo diventerà l'interesse amoroso di Leonor.