Continua il nervosismo tra i naufraghi di questa edizione dell'Isola dei Famosi e a scatenare le polemiche ancora una volta ci ha pensato Soleil Sorgè, la quale ha rivolto pesanti accuse al gruppo. La naufraga ha dichiarato di non riuscire ad avere un buon rapporto con nessuno in quanto gli altri 'sono inferiori' e non riescono a seguire i suoi ragionamenti. Dura lite anche con Ariadna Romero con scambio reciproco di insulti e parolacce.

Isola dei famosi, Soleil contro tutti i naufraghi: 'C'è inferiorità di ragionamento'

Soleil sin dal suo arrivo sull'Isola dei famosi ha creato scompiglio e non è stata apprezzata dal gruppo, ma anche lei non si è certo risparmiata ed ha speso parole pesanti contro i suoi compagni di avventura.

I naufraghi l'hanno più volte accusata di aver minato la solidità del gruppo, entrando a gamba tesa in una situazione già consolidata. La forte personalità di Soleil non è vista quindi di buon grado e proprio nelle ultime ore Jo Squillo ha cercato di farle presente i motivi per cui non è ben accetta nel gruppo. Dal canto suo, la naufraga non ha gradito le parole della cantante e ha reagito scagliandosi non solo contro di lei ma anche contro il resto dei naufraghi descrivendoli come 'inferiori in termini di ragionamento'. Parole pesanti che hanno mandato su tutte le furie non solo Jo Squillo ma anche gli altri compagni.

Bufera all'Isola, scontro violento tra Soleil e Ariadna, la Romero: 'Finta come una m...a'

Anche Ariadna Romero è sbottata contro Soleil e si è resa protagonista di un acceso diverbio con la Sorgè con tanto di insulti e parolacce, con la cubana che ha attaccato la giovane influencer definendola 'una bambina viziata' e dicendole quanto fosse 'finta come la m...a'.

Soleil dal canto suo incalza la Romero, tirando in ballo addirittura il figlioletto della modella e da qui come prevedibile, è scoppiato il finimondo. Se le due sono ormai ai ferri corti, sembra che l'unica persona a sopportare i modi e gli atteggiamenti di Soleil sia solo Jeremias Rodriguez, con il quale sin dall'inizio della sua avventura, ha avuto un buon feeling e con cui ha trascorso anche momenti di passione sulla Isla Bonita.

Nervosismo, litigate e incomprensioni stanno caratterizzando queste prime settimane del reality di Alessia Marcuzzi che, nella prossima puntata di mercoledì 27 febbraio dovrà affrontare tutte le vicende accadute a Playa Uva, ivi compresa quella che riguarda gli insulti di Riccardo Fogli ad Ariadna Romero dopo la nomination della settimana scorsa e che tanto stanno facendo discutere sui social.