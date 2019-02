Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle novità su Il Segreto, la telenovella spagnola scritta da Aurora Guerra, in onda dal 2013 in Italia. Le anticipazioni delle puntate spagnole, trasmesse a febbraio in Spagna, si soffermano su Fè Perez interpretato da Marta Tomasa Worner. La donna, infatti, inscenerà la sua morte dopo l'arrivo di Faustino a Puente Viejo.

Il Segreto: Fè finge la sua morte

Fè Perez è la protagonista delle attuali puntate de Il Segreto, in onda in Spagna. La donna, infatti, non perderà la vita come si era pensato all'inizio.

Tutto inizierà quando Faustino giungerà a Puente Viejo per riavere i soldi che aveva prestato a Fè quando lavorava in un lupanare. Per tale ragione il protettore chiederà a Mauricio (Mario Zorrilla) di vedere per l'ultima volta la Perez prima di sparire con il bottino pattuito.

Ma ecco che Faustino sparerà un colpo d'arma da fuoco contro Fè, la quale cadrà a terra priva di sensi. I telespettatori delle vicende di Puente Viejo capiranno che si è trattato solo di una messa in scena organizzata da Godoy per mettere fuori strada il delinquente.

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Fè chiede a Mauricio di fuggire da Puente Viejo

Dagli spoiler spagnoli de Il Segreto, in onda a febbraio in Spagna, si evince che il capomastro di Donna Francisca (Maria Bouzas) comincerà a comportarsi stranamente dopo la presunta morte di Fè. Infatti si rifiuterà di procedere alle indagini per trovare il responsabile della morte della sua amata, pensando solo all'organizzazione dei suoi funerali in forma strettamente privata.

Elsa Laguna (Alejandra Meco), nel frattempo, mostrerà le sue perplessità quando noterà il medico Alvaro Fernandez piuttosto distaccato di fronte alla morte di una delle donne più stimate di Puente Viejo.

I seguaci, nel frattempo, scopriranno che Fè ha inscenato la sua morte in quanto ha intenzione di rifarsi una vita lontano dal borgo iberico. Per questo motivo Raimundo Ulloa (Ramon Ibarra) la aiuterà ad imbarcarsi per l'America e raggiungere Rosario e Prado. Ma ecco che la simpatica rossa cercherà di convincere Mauricio a fuggire con lei, se quest'ultimo non si rifiutasse, pur dichiarando di amarla. Mauricio, infatti, continuerà ad essere restio all'idea di abbandonare Puente Viejo. Cosa deciderà di fare Fè, interpretata dalla bravissima Marta Tomasa Worner? Le prossime anticipazioni lo sveleranno.

Ricordiamo ai fan che per assistere a tutto ciò dovremo attendere ancora qualche mese a causa della differenza di emissione tra Canale 5 e Antena 3.