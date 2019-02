Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra in onda da lunedì alla domenica (sabato escluso) su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane svelano che Samuel deciderà di rischiare la vita pur di salvare quella di Diego. Una decisione che manderà Ursula su tutte le furie tanto da augurare la morte ad entrambi i fratelli.

Una Vita: Diego è gravemente malato

I problemi salute di Diego Alday terranno alta l'attenzione dei telespettatori di Una Vita durante le puntate in onda tra qualche settimana su Canale 5. Il fratello di Samuel, infatti, accuserà una gravissima intossicazione al mercurio presumibilmente contratta in miniera alla ricerca di pietre preziose per impreziosire i gioielli creati da suo padre.

A questo punto il giovane, convinto che la malattia sia potenzialmente mortale rifiuterà di farsi curare, firmando una delega per impedire ai medici di intervenire.

Olga, nel frattempo, non accetterà di perdere Diego in quanto si è innamorata perdutamente di lui nonostante la disapprovazione della madre. Infatti convincerà il dottor Quiles a trovare una cura dopo aver informato la gemella Blanca dell'aggravarsi delle condizioni dell'Alday. Infine il professore sottoporrà Diego a delle indagini approfondite che confermeranno la gravità della situazione.

Samuel accetta di salvare la vita di Diego

Stando alle trame di Una Vita, in onda nelle prossime settimane, si evince che il dottore dichiarerà che l'unica cura per salvare la vita a Diego consiste nel lavaggio del sangue tramite una trasfusione.

Blanca, a questo punto, si offrirà disponibile per procedere alla delicata operazione nonostante aspetti un bambino. Una decisione che non sarà accettata da Samuel che si offrirà di prendere il suo posto. Peccato che si tratti solo di una bugia in quanto il giovane confesserà a Liberto di sperare che suo fratello muoia per avere Blanca tutta per sé. A tal riguardo il dottor Quiles sottolineerà che il donatore di sangue potrebbe addirittura morire durante l'intervento.

Ursula Dicenta, intanto, manderà una lettera a Samuel per informare che Blanca nutre ancora dei sentimenti per Diego. Uno stratagemma utilizzato dalla Dicenta per convincere Samuel a non muovere un dito per salvare la vita al congiunto.

Ma il minore degli Alday non crederà alle parole della Dicenta in quanto penserà che sia un modo per allontanarlo dalla figlia. Possiamo anticipare che Samuel esprimerà la volontà di aiutare il fratello. Una confessione che sarà udita dall'istitutrice che andrà su tutte le furie ed augurerà ad entrambi i fratelli Alday di morire durante l'intervento.