Annuncio

Annuncio

Oggi 10 febbraio è andata in onda la puntata di Domenica In, dove sono stati presenti i cantanti reduci della 69esima edizione del Festival di Sanremo. Peccato che due dei protagonisti abbiano deciso di disertare l'invito di Mara Venier, come Ultimo e Loredana Bertè, i grandi delusi della kermesse canora. I due cantanti, infatti, si sono rifiutati di essere sottoposti al fuoco di domande da parte dei giornalisti presenti in studio.

Ultimo dà buca a Mara Venier: critiche per il cantante

Non si placa la polemica intorno al secondo classificato al Festival di Sanremo. Il cantante de "I tuoi particolari" non ha digerito la vittoria di Mahmood, tanto da aver abbandonato la città ligure in tutta fretta.

Annuncio

L'arrivo di Ultimo, infatti, era il più atteso della puntata di Domenica In, dopo la finale di Sanremo.

Come noto, Ultimo aveva avuto uno scontro con i giornalisti presenti in sala stampa, tanto da abbandonare la città dei fiori nella notte, molto arrabbiato. La platea, a questo punto, ha cominciato a fischiare contro il suo comportamento, ritenuto scorretto: a proposito Dario Salvatori non le ha mandate a dire ad Ultimo, tanto da definirlo una persona spocchiosa e boriosa nonostante i suoi 23 anni. Del parere opposto è stata Platinette che ha difeso la scelta del cantante, in quanto era quasi sicuro di avere la vittoria in pugno.

Loredana non si presenta a Domenica In: Mara Venier dispiaciuta

Un'altra grande delusa del Festival di Sanremo è senza dubbio Loredana Bertè, che ha deciso anche lei di dare forfait a Mara Venier.

Annuncio

I migliori video del giorno

Secondo il giornalista Luca Dondoni, la cantante non si sarebbe presentata in segno di protesta contro il giudizio della sala stampa e della giuria di qualità che le avevano impedito di salire sul podio della 69esima edizione del Festival di Sanremo, arrivando quarta tra l'insorgere del pubblico.

Una decisione che non è piaciuta alla conduttrice, che ha detto di sentirsi fortemente dispiaciuta per la sua assenza in quanto le vuole bene da 30 anni, ma di non essere comunque "offesa". Inoltre la Venier con la voce sempre più debole per l'influenza, ha cercato di tirare su il morale alla cantante sicura che stia soffrendo in questo momento. Del parere contrario, è stato Ivan Zazzaroni che ha dimostrato di disapprovare l'iniziativa dei cantanti di non presentarsi a Domenica In.

Annuncio

Loredana risponderà alle critiche? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi.