Si è chiusa nella notte fra sabato e domenica la 69esima edizione del Festival di Sanremo, la storica kermesse musicale condotta quest'anno da Claudio Baglioni con Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Una lunga serata che si è conclusa con la proclamazione del trionfatore assoluto di questa edizione, scelto per il 50% dal pubblico da casa, per il 30% dalla giuria demoscopica e per il restante 20% dalla giuria di qualità.

Mahmood vince il Festival di Sanremo 2019: Loredana Bertè fatta fuori dal podio finale

Dopo aver visto tutte e 24 le esibizioni dei cantanti protagonisti di questo Festival di Sanremo 2019, ecco che è stata stilata la classifica finale di questa edizione, con l'annuncio dei tre cantanti che si sarebbero giocati il podio: vale a dire Ultimo, Il Volo e Mahmood.

Fuori dal podio Loredana Bertè, che ha chiuso al quarto posto: di fronte a questo verdetto il pubblico presente all’Ariston ha cominciato a fischiare e a polemizzare.

Ad avere la meglio poi al televoto finale "a tre", contro tutte le aspettative è stato il giovane Mahmood, che ha battuto sia il super favorito Ultimo sia i tre ragazzi de Il Volo, già vincitori dell'edizione 2015 della kermesse con il brano ‘Grande amore’.

Tra i momenti clou di questa serata finale del Festival, va ricordata l'esibizione di Eros Ramazzotti e quella di Elisa, i due super-ospiti italiani che si sono entrambi esibiti con il direttore artistico Claudio Baglioni.

Si pensa già a Sanremo 2020: le ipotesi Baglioni, Carlo Conti e Amadeus

Un Festival di Sanremo che si chiude con un bilancio positivo dal punto di vista degli ascolti.

Sebbene ci sia stato un lieve calo rispetto ai dati relativi alla passata stagione, possiamo dire che questa 69esima edizione della kermesse musicale ha mantenuto una media di circa dieci milioni fissi di spettatori a puntata, con uno share che ha superato la soglia del 47%.

E intanto adesso si pensa già a quella che sarà la prossima edizione del Festival, la numero 70. La direttrice di Raiuno, Teresa De Santis, durante le conferenze stampa di questi giorni ha parlato di una possibile edizione 'corale' della kermesse, senza escludere che Claudio Baglioni possa essere ancora tra i timonieri della kermesse. Tra i nomi maggiormente quotati per la conduzione della prossima edizione spiccano anche quelli di Carlo Conti e Amadeus: per il primo si tratterebbe del quarto Festival, mentre per il secondo sarebbe un debutto come conduttore sul palco dell'Ariston.