Il Festival di Sanremo si accinge ad affrontare la sua seconda serata. Dopo un primo appuntamento che ha fatto un po' discutere in fatto di ascolti e gaffe (vedi Virginia Raffaele con il saluto ai Casamonica), questa sera si riprende con la gara.

A differenza di ieri sera, saranno solo dodici i big a salire sul palco del Teatro Ariston. Ritroveremo Achille Lauro, Federica Carta e Shade, Einar, Il Volo, i Negrita, Paola Turci, Arisa, Loredana Bertè, gli Ex Otago, Ghemon, Nek e Daniele Silvestri.

Meno cantanti in gara, quindi più spazio per gli ospiti. Per quanto riguarda quelli musicali, ritroveremo Riccardo Cocciante, che insieme a Giò di Tonno insceneranno Notre Dame de Paris. Non solo musical, spazio anche alla musica pop con Marco Mengoni, che insieme al cantautore inglese Tom Walker si esibirà con il suo ultimo singolo Hola (I say).

Dopo l'ospitata di Pierfrancesco Favino di ieri sera, ci sarà il ritorno di un'altra ex conduttrice: Michelle Hunziker. Spazio anche alla comicità con Pio e Amedeo e a Michele Riondino e Laura Chiatti che presenteranno Un'avventura, il film su Lucio Battisti di cui sono protagonisti.

Omaggio anche per Pino Daniele: al cantante scomparso quattro anni fa verrà insignito il Premio alla Carriera, che verrà consegnato alle figlie.

Per non perdervi nemmeno un dettaglio sulla puntata, seguite la diretta di Sanremo 2019, minuto per minuto, qui su Blasting News.