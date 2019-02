Annuncio

E' calato il sipario sul Festival di Sanremo 2019, sessantanovesima edizione della kermesse canora più importante e seguita d'Italia. Il vincitore di quest'anno è Mahmood con il brano "Soldi", che ha preceduto Ultimo, secondo e Il Volo, finiti sul gradino più basso del podio.

Un esito piuttosto sorprendente, considerato che i bookmakers e gli addetti ai lavori davano come favorito Ultimo, davanti ad altri artisti poi arrivati nelle retrovie. Si chiude così una settimana caratterizzata, come ogni anno, da tanti colpi di scena e momenti che, nel bene o nel male, rimarranno impressi negli occhi dei telespettatori. Da oggi, inizierà invece il consueto "bombardamento" musicale dei vari pezzi nelle radio.

Festival di Sanremo 2019, vincitore e classifica finale

Anche per quest'anno dunque è tempo di bilanci per ciò che riguarda il Festival di Sanremo. Tutto sommato i risultati sono positivi, nonostante un leggero calo di ascolti rispetto all'edizione precedente. Il trio di conduttori, composto dal direttore artistico Claudio Baglioni e da Claudio Bisio e Virginia Raffaele, è sembrato ben amalgamato e mai troppo sopra le righe. Gli stessi cantanti in gara hanno rappresentato un giusto mix di gioventù ed esperienza, con i generi più diversi che si sono alternati sul palco del Teatro Ariston.

Ovviamente però Sanremo 2019 è stata soprattutto una gara canora. Detto del vincitore e della composizione del podio, vediamo la classifica finale completa dal primo al ventiquattresimo posto:

1. Mahmood;

2. Ultimo;

3. Il Volo;

4. Loredana Berté;

5. Simone Cristicchi;

6. Daniele Silvestri e Rancore;

7. Irama;

8. Arisa;

9. Achille Lauro;

10. Enrico Nigiotti;

11. Boomdabash;

12. Ghemon;

13. Ex Otago;

14. Motta;

15. Francesco Renga;

16. Paola Turci;

17. The Zen Circus;

18. Federica Carta e Shade;

19. Nek;

20. Negrita;

21. Patty Pravo e Briga;

22. Anna Tatangelo;

23. Einar;

24. Nino D'Angelo e Livio Cori.

Ricordiamo che nella serata di venerdì si era svolta la gara tra i migliori duetti, con i concorrenti affiancati da artisti non in gara, e che la vittoria, in questo caso, è andata a Motta, coadiuvato da Nada. Il premio della critica è andato invece a Daniele Silvestri.

Sanremo 2019, l'ultima serata

Vincitore e classifica a parte, anche l'ultima serata di Sanremo è volata via tra la lunghissima carrellata di concorrenti ed intermezzi vari. Quest'anno, come noto, non ci sono state eliminazioni nel corso della settimana. Questo ha fatto sì che sabato si siano esibiti tutti e 24 i cantanti in gara, cosa che ovviamente ha allungato i tempi di una manifestazione che già di per se è nota per essere tutt'altro che "compatta".

Tra i momenti di rilievo che ci ha regalato l'ultima serata sanremese del 2019, da ricordare la presenza di Eros Ramazzotti, che ha cantato, duettando con Claudio Baglioni, alcuni dei suoi cavalli di battaglia. Il cantautore romano ha poi presentato il nuovo pezzo cantato insieme a Luis Fonsi, il cantante del tormentone" Despacito", anch'egli presente sul palco dell'Ariston.

Duetto di grande intensità emotiva quello tra Baglioni ed Elisa. I due hanno reso omaggio a Luigi Tenco, esibendosi in una bella interpretazione di "Vedrai Vedrai", che ha commosso il pubblico in sala. Una maniera degna di chiudere il Festival di Sanremo.