Il Festival di Sanremo 2019 verrà ricordato in primis per le tantissime polemiche che ci sono state nel corso di questa settimana tra cui l'ultima riguardante i tre ragazzi de Il Volo che si sono classificati al terzo posto. In queste ore, però, sta facendo molto discutere un video realizzato all'interno della sala stampa del Teatro Ariston dove si può ascoltare che diversi giornalisti si scagliano duramente contro Il Volo nel momento in cui Baglioni annuncia che si sono piazzati al terzo posto. Un video che ha indignato Francesco Facchinetti, il quale sui social si è scagliato contro i giornalisti.

Sanremo, Facchinetti sbotta dopo il video degli insulti contro i tre artisti

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che nel momento in cui ieri sera è stato annunciato che Il Volo si era piazzato al terzo posto della classifica finale di questo Festival di Sanremo, alcuni giornalisti della sala stampa hanno inveito contro i tre ragazzi.

"Vai così,m***e" - si sente nel video incriminato che è stato 'repostato' sui social dallo stesso Facchinetti, il quale ha usato parole molto dure nei confronti di questi giornalisti.

Nello specifico Facchinetti ha puntato il dito contro questi esponenti della sala stampa di Sanremo scrivendo che avrebbe preso a "calci nel c**o" coloro che ieri sera hanno inveito contro Il Volo e poi ancora ha aggiunto una serie di epiteti poco carini nei confronti di queste persone. "Idioti, Cog***ni, buffoni" - ha scritto Facchinetti sul suo profilo ufficiale.

Insomma il giovane Francesco non ha gradito per niente il modo in cui i tre ragazzi de Il Volo sono stati trattati dai giornalisti che affollavano la sala stampa del teatro Ariston e va detto che anche sul web e sui social è subito esplosa la polemica.

Questo è il video in cui alcuni giornalisti nella sala stampa di #Sanremo2019 esultano al terzo posto de @ilvolo gridando felici: “Merde”. Io vi prenderei a calci in culo fino alla fine del mondo: idioti, coglioni e buffoni. pic.twitter.com/7C588AzUfF — Francesco Facchinetti (@frafacchinetti) 10 febbraio 2019

Grande successo per Il Volo che sbanca al televoto

Nonostante ciò, però, va detto che i tre ragazzi de Il Volo continuano ad essere amatissimi dal pubblico e che in queste cinque serate di messa in onda del Festival di Sanremo hanno conquistato sempre il maggior numero di preferenze al televoto.

Non è un caso che anche durante la serata finale del Festival di Sanremo di ieri sera, il risultato al televoto de Il Volo è stato più elevato di quello ottenuto dal vincitore Mahmood.

I tre ragazzi hanno ottenuto il 39,4% delle preferenze contro il 14% di Mahmood e oltre il 46% delle preferenze conquistato da Ultimo, la rivelazione di questo 69° Festival di Sanremo.