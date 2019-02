Annuncio

Sanremo 2019, il cantante Ultimo non avrebbe preso bene il suo secondo posto e in conferenza stampa se la sarebbe presa anche con i giornalisti. La sua polemica sarebbe legata al ‘caso-televoto’, ma dopo gli attacchi ai giornalisti la sua protesta, a quanto pare, è continuata anche a Domenica In dove il cantante si sarebbe dovuto esibire con la sua canzone ‘I tuoi particolari’.

Ultimo diserta Domenica In: ecco che cosa è successo

Il cantante, secondo classificato al festival di Sanremo 2019, avrebbe dovuto esibirsi durante la trasmissione pomeridiana di Domenica In. Ma Ultimo ha deciso di non presentarsi all’edizione speciale sul palco dell’Ariston, condotta da Mara Venier. Secondo quanto ha dichiarato la conduttrice durante la trasmissione, il cantante era apparso subito molto nervoso, tanto da voler abbandonare la città di Sanremo già dopo la sua esibizione di questa notte.

Ultimo, ha continuato la Venier, è sicuramente un grande cantante e forse si aspettava e meritava di vincere. Le reazione dei giornalisti presenti alla trasmissione non sono state sicuramente positive e in molti hanno polemizzato la sua assenza definendo il cantante ‘borioso e pieno di spocchia’. Una scelta sicuramente molto discutibile, poiché il cantante avrebbe potuto, in qualche modo, dare pubblicamente la sua versione dei fatti e festeggiare, un dignitoso secondo posto da ritenersi, sempre e comunque, un traguardo ambito da molti cantanti. Ma, a quanto pare, la decisione del cantante di non partecipare alla trasmissione, sarebbe dipesa da ulteriori insulti da parte dei giornalisti prima della diretta.

Ultimo sarebbe stato apostrofato con diversi improperi ai quali avrebbe a sua volta risposto, complicando ulteriormente la tensione e il clima prima della trasmissione della Venier.

Ultimo polemizza sul voto di Sanremo e se la prende con i giornalisti

La polemica del cantante sarebbe emersa durante la conferenza stampa alla quale avrebbe partecipato subito dopo la proclamazione del vincitore del 69esimo Festival di Sanremo. A quanto pare il cantante non avrebbe preso bene il suo secondo posto nella gara canora, twittando e subito poi cancellando, che i voti da casa sarebbero stati molti di più. Ma le polemiche sono continuate anche quando Ultimo, dopo aver fatto i complimenti al vincitore di Sanremo Mahmood chiamandolo ‘ragazzo’, i giornalisti lo avrebbero rimproverato facendogli notare la sua frase poco felice.

È a questo punto che la sua furia lo ha portato ad inveire in malo modo contro i giornalisti mandandoli a quel paese e lamentandosi del fatto che hanno sempre qualcosa da dire e da sottolineare contro di lui. Il cantante romano di San Basilio, che l'anno scorso vinse nella categoria dei giovani, era da molti dato per vincitore e forse si è sentito, a sorpresa, battuto da Mahmood che ha vinto con la sua canzone ‘soldi’. Complice la delusione e forse anche la stanchezza, Ultimo non l'ha presa proprio benissimo.