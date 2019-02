Annuncio

L'ex fidanzata di Irama punta il dito contro il cantante, lasciandosi andare a delle dichiarazioni che potrebbero mettere un po' di zizzania nel rapporto con la sua nuova fiamma, Giulia De Lellis. Come forse saprete, infatti, dallo scorso novembre Irama fa coppia fissa con l'ex protagonista di Uomini e donne: i due sono felicemente fidanzati così come testimoniano anche gli ultimi scatti che hanno postato sui social in occasione della partecipazione di lui al Festival di Sanremo 2019 condotto da Claudio Baglioni.

L'ex fidanzata di Irama contro il cantante: 'Ci ha provato con me'

Sta di fatto che l'ex fidanzata di Irama, la ballerina Yanirsa Ana Martinez Paulino, ha rilasciato delle dichiarazioni esclusive sulle pagine del settimanale Di Più, dove ha fatto sapere che Irama l'ha cercata anche nel momento in cui era già fidanzato con la De Lellis.

Nel dettaglio, infatti, la ballerina ha ammesso che deve ad Irama il successo e la sua popolarità, dato che l'ha scelta come protagonista del videoclip di Nera, la canzone tormentone della scorsa estate.

Successivamente tra i due è nata una storia d'amore durata diverso tempo: Yanirsa ha rivelato che ci sono state anche le presentazioni in famiglia e che lei credeva per davvero in questa storia, al punto da aver sofferto molto nel momento in cui ha appreso la notizia della love story con la De Lellis.

Eppure Irama avrebbe continuato a farsi sentire con Yanirsa anche durante il periodo della storia d'amore con Giulia. "Ha provato a continuare ad avere un rapporto anche con me", ha chiosato la ballerina nell'intervista a Di Più, aggiungendo poi che forse "con Giulia le cose non erano ancora così serie come credo lo siano oggi".

Stasera Irama sarà ospite di Che tempo che fa su Raiuno, la De Lellis al serale di Uomini e donne

In attesa di scoprire se Irama replicherà a queste dichiarazioni della sua ex fidanzata e soprattutto se arriveranno delle controriposte da parte dell'attuale fidanzata Giulia De Lellis, vi segnaliamo che in questo momento il giovane cantante si sta godendo il successo del suo brano sanremese La ragazza con il cuore di latta, che sta scalando le classifiche di vendita.

Questa sera, invece, Irama sarà tra gli ospiti della nuova puntata di Che tempo che fa, il talk show della domenica sera di Raiuno condotto da Fabio Fazio, dove avrà la possibilità di esibirsi nuovamente sulle note del brano che ha portato sul palco di Sanremo.

La De Lellis, invece, continua ad essere impegnata con le riprese del serale di Uomini e donne, dove è stata arruolata nel cast fisso.