Reduce dalla sua partecipazione alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, il cantautore livornese di "Nonno Hollywood" ha presentato il suo ultimo singolo nello studio televisivo del talent-show condotto e prodotto da Maria De Filippi, e non solo. Ai microfoni di Tgcom.24 Enrico Nigiotti ha confidato di aver pensato di abbandonare l'industria musicale e partire all'estero.

Enrico Nigiotti si racconta dopo Sanremo 2019

Ai microfoni di un'intervista rilasciata a Tgcom24, il cantautore ha dichiarato che la sua "Nonno Hollywood" è nata pensando alla morte di suo nonno, avvenuta nella notte dell'11 agosto 2018. La canzone è stata scritta da Enrico nello spazio di poche ore a cavallo del soundcheck e il concerto che lo avrebbe visto impegnato per una giornata di promozione in radio.

Nella sua intervista, Enrico ha confidato di aver maturato in passato il pensiero di abbandonare la musica e partire per le Canarie: ''Volevo andare alle Canarie, poi ho detto faccio 'un provino a X Factor' ed è andata bene. Le valigie sono sempre pronte, quando mi rompo me ne andrò'', ha affermato Nigiotti ai microni di Tgcom24.

L'artista non ha nascosto di sentirsi allo stato attuale un professionista e ha confidato di non aver mai mollato il suo sogno di fare musica, nonostante tutte le avversità riscontrate nel suo percorso artistico, intrapreso alla decima edizione di Amici di Maria De Filippi, dove Nigiotti si sacrificò per amore di Elena D'Amario, autoeliminandosi dalla gara del talent dopo essere finito in sfida con la sua ragazza storica.

Enrico ospite ad Amici

Nel pomeriggio dello scorso sabato 16 febbraio è andato in onda il nuovo appuntamento del talent show di Maria De Filippi, giunto nel 2019 alla sua diciottesima edizione consecutiva, che ha visto il cantautore ed ex-allievo del format tornare alla scuola che lo ha reso celebre. La padrona di casa ha accolto a braccia aperte il suo ex-pupillo non appena Enrico ha fatto ingresso nello studio televisivo di Amici, dove l'artista ha eseguito un'emozionante performance totally-live sulle note di "Nonno Hollywood", il suo brano presentato a Sanremo 2019. ''Bravissimo, Enrico! Ti meriti tutto il successo che hai!'', ha esclamato Maria rivolgendosi al suo ospite.

Enrico Nigiotti poi ai microfoni di Amici ha anticipato che il prossimo 3 aprile comincerà il suo tour nei principali teatri d'Italia.