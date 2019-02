Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie sull'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi con la partecipazione di Alba Parietti e Alda D'Eusanio. In queste ultime ore, Barbara D'Urso a Domenica Live ha replicato alle offese ricevute da John Vitale durante la puntata di Domenica Live. La 61enne napoletana, infatti, ha detto di volerlo portare in tribunale in quanto chi denigra una donna le insulta tutte.

Isola dei Famosi, John Vitale: gravi offese contro la D'Urso

Barbara D'Urso è attualmente al centro del Gossip per dei gravi insulti ricevuti da parte di John Vitale, il concorrente della 14esima edizione dell'Isola dei Famosi.

L'argomento era già stato toccato da Alessia Marcuzzi durante la seconda puntata del reality show di Canale 5.

In questa occasione, la bionda conduttrice aveva espresso il desiderio di eliminare dai giochi il 34enne napoletano dopo che aveva postato e mai rimosso sul suo profilo social delle frasi offensive nei confronti della conduttrice di Domenica Live e delle donne.

Inoltre il giovane era stato ospite di quest'ultima a Pomeriggio 5, dopo che aveva partecipato a Saranno Isolani condotto da Filippo Nardi. A distanza di giorni, la D'Urso ha finalmente rotto il silenzio e nel corso della puntata odierna di Domenica Live ha letteralmente asfaltato John.

Barbara D'Urso replica a John Vitale a Domenica Live

Ebbene sì, la protagonista della Dottoressa Giò ha finalmente espresso la sua opinione sulle offese ricevute da John Vitale. Scendendo nel dettaglio, la conduttrice del contenitore domenicale di Canale 5 ha ipotizzato una denuncia nei suoi confronti in quanto non avrebbe offeso solo lei ma le donne. A tal proposito, ha detto che alcune ragazze si sono uccise per aver ricevuto dei pesanti insulti via social, sebbene non capisca il motivo di tanta cattiveria.

Inoltre si è scagliata contro gli amici di John, rivelando queste testuali parole: ''Beh non si può dire niente contro la D'Urso?".

Durante la sfuriata Barbarella ha attaccato anche Alvin, colpevole di aver sostenuto che le ingiurie sarebbero state ugualmente gravi se fossero state fatte ad un uomo. Inoltre la donna ha accusato il personal trainer di non essere un vero uomo, in quanto ha parlato male alle sue spalle dopo averla baciata e 'Leccato il fondo schiena' a Pomeriggio 5. Infine ha deciso di non concedergli il perdono, in quanto 'Ci sono migliaia di uomini che picchiano, massacrano le donne di botte, poi si pentono. E poi le ripicchiano di nuovo'.