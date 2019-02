Annuncio

Nella serata tra il 3 e il 4 febbraio, è andata in onda la terza diretta de L'Isola dei Famosi, che ha visto Francesca Cipriani abbandonare il programma, Stefano Bettarini e Jo Squillo sbarcare in Honduras, e John Vitale tornare a far parlare di sé circa le sue discutibili parole rilasciate via social, sul conto della conduttrice televisiva Barbara D'Urso.

John esce dal reality-show, le dichiarazioni rilasciate dall'ex-naufrago galeotto

Il nuovo appuntamento televisivo de L'Isola Dei Famosi, il reality-show giunto nel 2019 alla sua quattordicesima edizione consecutiva, ha visto il naufrago John Vitale abbandonare definitivamente il programma condotto da Alessia Marcuzzi.

In diretta, la conduttrice del reality-show honduregno ha mostrato ai telespettatori un videomessaggio registrato questa settimana da John Vitale, nel quale l'ormai ex-galeotto nonché aspirante isolano ha rilasciato alcune dichiarazioni, a margine della querelle mediatica che lo vede tacciato di aver diffamato a mezzo social la conduttrice Barbara D'Urso.

''Ho preso una decisione, che non è un abbandono bensì un traguardo. Ho capito che a casa ho lasciato persone che in questo momento hanno bisogno di me più di quanto possa io avere bisogno di stare qui. Le parole di Alessia mi hanno aiutato a riflettere più che ferito, e anche questo mi è servito a crescere. Ho capito la lezione, chiedo ancora scusa, spero di poterle fare di persona le mie scuse'', queste ultime sono le dichiarazioni che ha rilasciato l'ex-naufrago del concorso 'Saranno Isolani', che ha tenuto a precisare che intenderà fare le sue dovute scuse, a seguito del suo tanto discusso e pesante commento rilasciato via social ancor prima di partire per l'Honduras. Le dichiarazioni rilasciate da Joe Vitale possono essere ascoltate in un video pubblicato sul sito mediasetplay.

Barbara D'Urso furiosa a Domenica Live

La conduttrice partenopea, Barbara D'Urso, si è aperta ai microfoni di 'Domenica Live', dichiarando che intenderà affrontare vis à vis John Vitale, in nome delle donne che combattono contro la violenza compiuta dagli uomini ai loro danni.

La D'Urso ha chiosato live a 'Domenica Live' che molto probabilmente porterà in tribunale John Vitale, per quanto di diffamatorio questi abbia scritto sul suo conto sul web.

A seguito delle dichiarazioni rilasciate da Barbara al programma domenicale, sulla pagina Facebook de L'Isola Dei Famosi è stato riportato che il televoto dei galeotti, che era stato indetto per la puntata di domenica 3 febbraio, è stato annullato per via dell'uscita volontaria di John Vitale dal gioco dei famosi.