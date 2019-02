Annuncio

L’argomento canna-gate è tornato al centro del dibattito a Domenica Live. Nel corso del talk show Eva Henger ed il suo legale hanno spiegato perché la trasmissione condotta da Barbara D’Urso è stata tirata in ballo nella querela presentata da Francesco Monte nei confronti dell’attrice ungherese. “Eva ha parlato della questione della droga anche nel corso di altri programmi oltre che durante L’Isola dei Famosi”. Il legale ha precisato che si tratta di una diffamazione perché il fatto contestato non è avvenuto alla presenza dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Sulla questione è intervenuta anche la conduttrice del contenitore domenicale di Canale 5: “Ben venga se io posso essere utile alla Procura. Ricordo che queste cose Eva le ha dette anche in diretta su L'Isola ed a Striscia la notizia.

E' quanto meno bizzarro, forse non siamo simpatici a Francesco Monte ma non credo: l'ho sempre amato”.

'Ricordo che della questione si è parlato anche in altri programmi'

Subito dopo Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo, ha rincarato la dose. “Di questa vicenda se ne è parlato anche altrove dove evidentemente Monte è amico di qualche produttore”. Analogo interrogativo è stato posto anche da Daniele Interrante e Karina Cascella. Successivamente il clima si è fatto ulteriormente incandescente con Nadia Rinaldi che ha ribadito di non aver visto il tarantino fare uso di marijuana in Honduras. “Ho visto solo che fumava le sue cartine”. Un’altra ex naufraga, Paola Di Benedetto, ha precisato di aver visto Monte fumare: “Però non so si trattasse di tabacco o altro” - ha chiarito l'ex madre natura di Ciao Darwin.

Cecilia Capriotti difende Eva Henger

Diversa la posizione di Cecilia Capriotti, anche lei protagonista della passata edizione del reality, che ha rotto gli indugi ed ha spiegato che è il momento di far chiarezza sulla questione. “Siamo in presenza di una querela e lo stesso Francesco ha ammesso determinate cose”. Pressata dagli altri ospiti l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi ha ribadito il suo sostegno per la Henger: “Io non aveva negato nulla l'anno scorso, diciamo che c'era stata una certa omertà tra di noi".

La Capriotti ha affermato di aver sempre detto che "Eva non è una bugiarda ed in pratica è come se avessi confermato certe cose. Io non ho mai 'fumato' ma riconosco l'odore”. Da riferire che l'attrice ungherese ha riferito che altri naufraghi sono pronti a testimoniare in suo favore in tribunale.