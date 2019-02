Annuncio

A poche ore dalla messa in onda della nuova diretta de L'Isola dei Famosi, sembrava che non si parlasse d'altro. Ai microfoni di Domenica Live, il talk-show condotto da Barbara D'Urso, quest'ultima si è difesa dalle dichiarazioni recentemente riportate sul suo conto dal naufrago John Vitale, il quale nella nuova puntata de L'Isola avrebbe dovuto sottoporsi ad una prova-televoto per confermarsi nel cast de L'Isola 14. Nella seconda diretta de L'Isola, John ha abbandonato il gioco, ma prima, a 'Domenica Live', Barbara D'Urso aveva dichiarato che vorrebbe intraprendere le vie legali contro l'ex-naufrago.

Barbara D'Urso una furia contro la violenza sulle donne

Nella serata domenica 3 febbraio, è andata in onda la terza diretta consecutiva de L'Isola Dei Famosi, in vista della quale era emersa l'indiscrezione secondo cui il televoto indetto affinché tra i galeotti venisse confermato un nuovo concorrente nel cast dei famosi era stato annullato.

A spiegarne il motivo, è stata la conduttrice Alessia Marcuzzi, in occasione della nuova puntata de L'Isola, ma sono in molti, intanto, a dirsi certi che l'annullamento del televoto in questione sia stato pilotato dalla produzione de L'Isola, per via della decisione drastica comunicata da Barbara D'Urso, la quale si è detta amareggiata per quanto dichiarato da Alvin a L'Isola, circa l'affaire Barbara D'Urso.

Nello specifico, nella seconda puntata de L'Isola 14, Alessia Marcuzzi aveva affrontato la questione delle discutibili parole riportate da John Vitale online, sul conto della conduttrice partenopea. ''Che cosa hai creduto di fare Barbara? Non hai fatto altro che spalare mer*** in faccia a noi del sud... Pur di fare ascolti sei disposta a comprarti l’animo della gente, seguitemi sui social manco chi ca*** credi di essere; fai una tv pulita, se proprio vuoi essere qualcuno, bah ma che dico, tu forse non sai neanche come ti ci trovi sullo schermo.

Ti lamenti che non trovi un fidanzato ma chissà a quanti hai dato il c**o "manco ai morti di f**a fai gola", aveva riportato online Vitale, il naufrago galeotto sul conto di Barbara D'Urso.

Nella seconda puntata de L'Isola, Alvin aveva dichiarato, rivolgendosi ad Alessia, che le dichiarazioni ritenute 'offensive', rilasciate sul conto della D'Urso, sarebbero state ugualmente gravi qualora fossero state rivolte ad un uomo. Una risposta quella di Alvin che sembra non essere andata giù a Barbara D'Urso, la quale a 'Domenica Live' ha sbottato in diretta contro il naufrago-galeotto e sulle dichiarazioni di Alvin.

''Non voglio dire come avrei reagito... il problema non sono io, perché questa persona se la vedrà vis a vis con me, probabilmente in un tribunale, ma io sono strutturata. Il vero problema è che ci sono donne che subiscono tutto questo. Ci sono donne che si tolgono la vita per quello che viene riportato su di loro sui social. Non si scrivono cose di questo tipo contro una donna.

Io non sono contro Alvin, ma non è la stessa cosa scrivere questo su una donna, chi insulta una donna, insulta tutte le donne'', ha affermato la conduttrice partenopea a 'Domenica Live', il talk-show della domenica pomeriggio dove Barbara ha anticipato che molto presto verrà mandato in onda il suo nuovo programma in prime-time, 'Live: Non è la D'Urso'.

Isola dei Famosi, John Vitale: televoto annullato

Il televoto che era stato indetto sui naufraghi galeotti de L'Isola Dei Famosi è stato annullato, e nel corso della nuova diretta del format di Canale 5, è stato mandato in onda un videomessaggio rilasciato da John Vitale, il quale ha comunicato la sua decisione di abbandonare il reality-show honduregno, dicendosi amareggiato per quanto è accaduto ai danni di Barbara D'Urso.