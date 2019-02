Annuncio

Una nuova puntata del trono over di Uomini e donne è andata in onda oggi pomeriggio su canale 5 e come consuetudine ad inizio puntata, al centro dello studio si sono seduti Gemma e Rocco, i quali hanno dato vita ad una lunga discussione, terminata poi con un ballo insieme. Colpo di scena nello studio di Maria De Filippi quando viene mandato un filmato riguardante Claire Turotti e Gian Battista Ronza, dal quale si evince che i due già si frequentavano da tempo. Una nuova bufera a Uomini e donne, dopo la tresca di Armando e Noel venuta a galla solo qualche giorno fa.

Bufera a Uomini e Donne: Claire e Gian Battista hanno ingannato la De Filippi e redazione

Il video mandato in onda da Maria De Filippi nella puntata odierna del trono over, non lascia adito a dubbi sull'inganno costruito da Gian Battista e Claire ai danni della redazione di Uomini e donne e di tutto il pubblico della trasmissione.

Il video inviato a Gianni Sperti da un telespettatore, riprende i due mentre parlano della loro situazione e dal quale si evince che il loro rapporto non è solo di una semplice conoscenza ma qualcosa in più. Entrambi nel filmato parlano di cosa avrebbero dovuto dire in trasmissione per poter rimanere più a lungo nello studio della De Filippi. Una vera e propria tresca come successo per Armando e Noel solo qualche giorno fa.

U&D trono over, Gianni Sperti furioso: 'Siete degli impostori'

Entrati in studio, i due protagonisti del trono over non hanno voluto rivedere il filmato, mentre Maria De Filippi li ha lasciati liberi di parlare, magari pensando che chiedessero scusa per il loro atteggiamento. Parte dunque un'accesa discussione con tutto il parterre, che li accusa di falsità e soprattutto con Gianni Sperti, il quale senza mezzi termini, li addita come degli impostori.

Nonostante l'evidenza dei fatti, sarà proprio Gian Battista ad offendere con parole anche pesanti l'opinionista. Nella puntata di U&D di domani, scopriremo l'epilogo della vicenda e che vedrà proprio Maria De Filippi prendere in mano la situazione, facendo una vera e propria ramanzina al cavaliere e lasciando intendere un'esclusione dal programma di Claire e Gian Battista. Una nuova bufera a pochi giorni dalla scoperta della tresca tra Noel e Armando, si è abbattuta su Uomini e donne, che mai come in questa stagione, sembra non trovare pace.

Non resta che seguire la puntata di Uomini e donne del 5 febbraio, per scoprire l'epilogo della vicenda legata a Gian Battista e Claire e per capire quali provvedimenti prenderà la redazione e Maria De Filippi.