Nuovo spazio dedicato alle notizie sull'Isola dei Famosi, il Reality Show condotto da Alessia Marcuzzi che ha appena visto l'eliminazione di Demetra Hampton. Le ultime novità si soffermano su John Vitale e la fidanzata di Stefano Bettarini. Se il go-go boy delle discoteche ha ufficialmente abbandonato il programma di Canale 5, Nicoletta Larini ha espresso tutta la sua gioia per la partecipazione del fidanzato nel reality in Honduras mentre ha disapprovato il comportamento di Kaspar, l'affascinante attore romano.

Isola: John Vitale ha abbandonato il gioco

Colpo di scena durante la terza puntata dell'Isola dei Famosi. John Vitale ha deciso di abbandonare il programma condotto dalla Marcuzzi, dopo che era stato coinvolto nel caso degli insulti sessisti a Barbara D'Urso. Nella seconda puntata, infatti, la bionda conduttrice aveva chiesto l'eliminazione del napoletano, mentre Barbarella l'ha letteralmente asfaltato durante la puntata odierna di Domenica Live.

Un ritiro che era già nell'aria visto che era stato anticipato dalla casa di produzione dell'Isola dei Famosi con un comunicato ufficiale via social. In particolare, ha riferito che il televoto di questa settimana era ufficialmente annullato. Durante la terza diretta, il 34enne napoletano ha spiegato i motivi che l'hanno indotto a ritornare in Italia. L'ex naufrago ha dichiarato che il suo non è un abbandono ma bensì un traguardo in quanto è sicuro che a casa abbiano bisogno di lui. Infine ha detto di aver capito la lezione, tanto da voler chiedere scusa di persona alla persona offesa.

Isola dei Famosi: Nicoletta Larini tifa per Stefano e critica Kaspar

Se Jonh Vitale si è detto pentito per le offese rivolte a Barbara D'Urso, Nicoletta Larini ha voluto dire la sua opinione sulla partecipazione di Stefano Bettarini nel programma, lanciando tra l'altro un dardo velenoso contro Kaspar Capparoni, protagonista in questi ultimi giorni di un fuori onda polemico contro Paolo Brosio.

Scendendo nel dettaglio, Nicoletta Larini ha detto al settimanale 'Spy' di aver impedito a Stefano di partecipare lo scorso anno alla trasmissione in quanto c'era Alessia Mancini. Questa volta la ragazza ha appoggiato la partecipazione del suo fidanzato in questa nuova avventura, dimostrandosi di avere fiducia in lui dopo l'esperienza a Temptation Island Vip. Poi la stilista toscana ha detto di essere un'appassionata dell'Isola dei Famosi, tanto da non aver mai perso una puntata, sebbene come concorrente non riuscirebbe a sopravvivere: a proposito ha riferito di aver votato per far uscire Kaspar Capparoni in quanto mette in dubbio l'operato delle persone, tanto da definirlo 'ripetitivo e pesante'.