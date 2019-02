Annuncio

Annuncio

Domenica 10 febbraio è andata in onda su Canale 5 la terza puntata dell'Isola dei Famosi con l'ingresso di nuovi naufraghi: Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè. Due arrivi che non sono serviti a placare i malumori dei concorrenti, che subito dopo la puntata sono stati protagonisti di un brutto litigio.

Isola, Marina La Rosa contro Yuri: 'Mi vuoi picchiare?'

Marina La Rosa, la celebre Gatta Morta della prima edizione del "Grande Fratello", ha attaccato Yuri Rambaldi a causa del suo comportamento. Nel dettaglio, i due hanno litigato furiosamente a causa delle nominations e di alcuni atteggiamenti avuti da La Rosa. Proprio la vincitrice del "Grande Fratello" ha riferito di aver ricevuto delle nomination in quanto non tutti capiscono le sue battute pungenti.

Annuncio

Una dichiarazione che ha suscitato le ire funeste di Yuri che ha detto di non trovare divertenti le sue battute con queste testuali parole: ''Tu te ne esci con delle battute ignoranti". Inoltre l'ha accusata di averlo preso in giro tanto da minacciarla di diventare una bestia, qualora si arrabbiasse. La risposta di Marina non si è fatta attendere: "Mi vuoi picchiare?". Il giovane ovviamente ha risposto che non alzerebbe mai le mani contro le donne. Marina, a questo punto, ha dichiarato che tra di loro l'amicizia è finita. Una lite sicuramente dovuta alla mancanza di cibo, sempre più impellente.

Isola dei Famosi: Jeremias e Soleil sempre più vicini

Ma se Yuri e Marina hanno dimostrato di avere i nervi alle stelle, un'altra nuova coppia potrebbe nascerà sull'Isola dei Famosi dopo quella formata da Sarah e Yuri.

Annuncio

Soliel Sorgè e Jeremias Rodriguez, infatti stanno dimostrando di stare bene insieme come rivelato da Luca Vismara durante un confessionale dell'Isola. L'ex concorrente di "Amici di Maria De Filippi", infatti, ha confidato che tra i due giovani c'è molto feeling, tanto che secondo lui gatta ci cova.

Un pensiero che è stato condiviso anche da altri naufraghi, tra cui Marco Maddoloni. L'ingresso di Soleil, nel frattempo, ha movimentato gli equilibri dei partecipanti del Reality Show. Il ciclone Soleil, infatti, ha suscitato le critiche di Sarah e di Giorgia. Se la sosia di Melania Trump ha dimostrato di essere gelosa della vicinanza di Yuri nei confronti della nuova arrivata, la reduce di "Saranno Isolani" ha detto di esserci rimasta male, quando quest'ultima ha fatto finta di non riconoscerla, visto che l'aveva incontrata in casa del suo migliore amico.