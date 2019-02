Annuncio

Annuncio

Le trame dello sceneggiato di origini iberiche “Una Vita” non smettono di appassionare il pubblico. Nelle puntate della prossima settimana, Diego Alday proprio quando sarà intento a lasciare Acacias 38, farà un passo indietro. Il fratello di Samuel rinuncerà a partire, e farà una dichiarazione d’amore alla cognata Blanca Dicenta. La sarta Susana Seler, invece dopo aver appreso che Elvira Valverde è a conoscenza che lei è la madre di Simon Gayarre non riuscirà a stare serena.

La pettegola del quartiere spagnolo avrà il timore che la figlia del colonnello Arturo possa svelare il suo segreto a tutti gli abitanti.

Una Vita: Rosina e Liberto fanno pace, la preoccupazione della Seler

Gli spoiler degli episodi che saranno trasmessi su Canale 5 da domenica 10 a venerdì 15 febbraio 2019, annunciano che Diego Alday si preparerà per abbandonare il paese, dopo aver detto addio a Blanca.

Advertisement

Quest’ultima invece chiederà alla sorella Olga di rimanere ad Acacias 38, anche contro la volontà della loro madre. Intanto Elvira provocherà Adela, chiedendole se è già a conoscenza che Susana e Simon sono madre e figlio. Il Gayarre non appena verrà a sapere il contenuto della discussione tra la moglie e l’ex amante perderà le staffe. In particolare l’ex maggiordomo affronterà la Valverde, e la inviterà a non svelare a nessuno il suo legame di parentela con la Seler. Ursula racconterà ai vicini di casa il motivo per cui ha abbandonato la secondogenita all’età di cinque anni.

Successivamente il fratello di Samuel si metterà in viaggio, con l’obiettivo di trovare una pietra preziosa in Brasile. Antonito stringerà un accordo lavorativo con un anziano chiamato Belarmino, che gli chiederà di aiutarlo a far realizzare un monumento dedicato ai soldati che hanno perso la vita a Cuba.

Advertisement

Rosina e Liberto si riconcilieranno, invece Antonito non metterà al corrente Lolita sul suo nuovo progetto. Purtroppo Samuel non farà fatica ad accorgersi che Blanca sente la mancanza di Diego. Susana inizierà a temere che Elvira per vendetta potrebbe smascherarla. La primogenita della Dicenta per dimenticare il cognato si metterà a disegnare, mentre Samuel su consiglio di Liberto deciderà di fare un regalo alla moglie. In seguito Olga cambierà il suo modo di vestire. Antonito grazie alla sua passione per la musica conquisterà il consigliere.

Diego si dichiara alla cognata, Arturo scopre il segreto di Susana e Simon

Lolita nel frattempo sospetterà che il fidanzato stia tramando qualcosa. Liberto e Rosina capiranno di essere felici anche se non diventeranno genitori. Adela e Simon prometteranno a Susana che impediranno ad Elvira di metterla in cattiva luce, per non farle perdere l’incarico del Vaticano. Servante riceverà un biglietto per poter raggiungere la moglie, dai domestici e i signori di Acacias 38.

Diego rimetterà piede nel quartiere iberico, e dichiarerà il suo amore a Blanca, dato che le dirà di non poter vivere senza di lei. Elvira confesserà a Maria Luisa che Simon è il figlio di Susana, ma la inviterà a non dirlo a nessuno. Purtroppo Arturo dopo aver ascoltato la conversazione tra la consanguinea e la Palacios, preparerà un piano diabolico.

Blanca dopo aver chiesto a Diego di voler rimanere al fianco di Samuel, dirà a Leonor di aver notato che sua sorella si comporta in uno strano modo. Servante rimarrà nella cittadina spagnola, perché non avrà il coraggio di salire sulla nave. Blanca dirà al marito di voler far visitare Olga da uno specialista. Successivamente Maria Luisa chiederà a Victor come mai non le aveva rivelato che il Gayarre è suo zio. Samuel proporrà a Blanca di recarsi al bosco delle dame, per fare delle indagini sul passato della sorella. Jacinto, il cugino di Casilda, farà ritorno nella cittadina iberica, invece Belarmino non si presenterà al comune. Per finire Olga inizierà ad imitare la sorella Blanca.