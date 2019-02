Annuncio

Annuncio

Ieri 4 febbraio è andata in onda in prima serata, su Canale 5, la quarta puntata di Adrian, lo show-serie animata di Adriano Celentano, tanto pubblicizzato nelle settimane scorse ma che, alla luce dei fatti, si sta rivelando un flop. La puntata di ieri infatti ha registrato un nuovo drastico calo degli ascolti, evidenziando il fatto che i telespettatori, di settimana in settimana, fuggono da Canale 5 nella serata del lunedì. Nessuna apparizione del molleggiato sul palco di Verona, mentre dalle anticipazioni veniamo a sapere che, dalla prossima settimana, lo show verrà messo in onda il martedì per non scontrasi con i nuovi episodi di Montalbano trasmessi da Rai 1.

Flop dello show di Celentano che non si vede sul palco

Anche la quarta puntata di Adrian ha seguito il format delle precedenti, con l'evento in diretta dal teatro Camploy di Verona che ha fatto da traino a un nuovo episodio della serie animata.

Advertisement

Partecipazione straordinaria di Max Tortora e del ballerino di fama mondiale Sergei Polunin, che ha incantato la platea per il suo talento. Mentre nella scorsa puntata Celentano aveva rivestito un ruolo più attivo, cantando un paio di canzoni, nemmeno l'ombra del Molleggiato sul palco veronese nella diretta di ieri sera. Celentano probabilmente ha deciso di lasciare spazio ad altre esibizioni ma nemmeno questo, a quanto sembra, è riuscito a risollevare le sorti di un programma annunciato come l'evento televisivo dell'anno, ma che si è rivelato un flop.

Crollo degli ascolti: Aspettando Adrian raccoglie poco più di 2 milioni di spettatori

Restano ancora cinque puntate di Adrian da trasmettere sulle reti Mediaset e, da quanto rivelano le anticipazioni, dalla prossima settimana lo show di Celentano subirà un cambio di programmazione, traslocando al martedì.

Advertisement

I migliori video del giorno

Il tutto per evitare la concorrenza dei nuovi episodi de Il Commissario Montalbano, che verranno trasmessi da Rai 1 lunedì 11 e 18 febbraio.

Dopo aver registrato circa 6 milioni di telespettatori nella puntata di esordio, Adrian ha subito di puntata in puntata un progressivo calo degli ascolti, confermato anche nella puntata di ieri 4 febbraio, che ha registrato una media di spettatori di soli 2.295.000 per la prima parte dello show, pari ad uno share dell'8,9%, ulteriormente calati con la messa in onda della serie animata. Numeri disastrosi per la rete ammiraglia di Mediaset, che tanto ha puntato sullo show evento di Celentano, pubblicizzandolo con spot trasmessi a tutto volume al fine di catturare l'attenzione del pubblico. In attesa di scoprire se il cambio di programmazione gioverà agli ascolti, non resta che attendere la messa in onda della quinta puntata di Adrian prevista, come anticipato, per martedì 12 febbraio.