Il segreto relativo alla vera identità della bambina che Steffy ha adottato continuerà a monopolizzare le prossime puntate americane di Beautiful. E proprio la programmazione di febbraio sarà decisiva per capire se la verità verrà presto svelata (come accaduto, ad esempio, nel caso di Jack Marone e dello scambio di ovuli) o se invece essa terrà banco per lungo tempo, magari fino a quando le due bambine diventeranno adulte. Bradley Bell ha annunciato che tale fatto cambierà per sempre le sorti della soap, quindi sarà meglio non dare nulla per scontato pensando ad un veloce epilogo di tale drammatico avvenimento.

In attesa di conoscere gli sviluppi del caso, le anticipazioni relative alla prossima settimana segnalano già qualche importante novità nella ricerca della verità con qualche sospetto che potrebbe risultare determinante.

Beautiful anticipazioni: la strana somiglianza

Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate americane confermano che Steffy diventerà ufficialmente la madre di Phoebe, nome scelto in ricordo della sua defunta sorella. Non sospetterà di essere rimasta vittima degli intrighi del dottor Reese che, grazie all'aiuto dell'amica Flo, è riuscito ad ottenere facilmente i 250 mila dollari necessari per pagare i suoi debiti di gioco. La notizia di questa adozione lampo si diffonderà velocemente all'interno della famiglia. Ridge farà subito visita alla figlia per conoscere la nipotina ma esprimerà qualche dubbio riguardo l'accordo preso con la madre biologica di Phoebe, confrontandosi con Brooke sui propri timori. Anche Wyatt e Sally conosceranno la nuova arrivata e proprio loro noteranno una strana somiglianza tra lei e Kelly.

La coppia non potrà certo sospettare che entrambe sono figlie di Liam e chiuderà tali osservazioni dicendosi certa che le due bambine siano nate per essere sorelle.

Trame americane di Beautiful: le indagini di Zoe

La prima settimana di febbraio sarà ampiamente dedicata alla storyline legata a Beth/Phoebe. Le anticipazioni di Beautiful riportano che Hope deciderà di recarsi da Steffy per conoscere la bambina e la sua reazione davanti alla sua vista sarà inaspettata. La figlia di Brooke sentirà una strana connessione con la neonata al punto da chiedere a Liam di recarsi da lei per una seconda volta nel giro di pochi giorni. Nel frattempo, un personaggio potrebbe avere un ruolo determinante per portare alla luce la verità. Zoe, la figlia del dottor Reese Buckingham, si renderà conto che il padre sta nascondendo qualcosa e deciderà di indagare per capire di cosa si tratti. Per questo si recherà di nascosto a casa dell'uomo e qui incontrerà Flo. E proprio a quest'ultima, Zoe farà delle domande che porteranno "a dei risultati esplosivi". Sarà dunque proprio la giovane dipendente della Forrester Creations a dare la svolta a questo triste scambio di culle? Il tempo a disposizione per giungere alla verità non sarà molto dato che il ginecologo ha deciso di lasciare Los Angeles proprio per evitare di essere scoperto.