Ieri è andata in onda la seconda puntata dell'Isola dei Famosi, dove non sono mancate le polemiche e le discussioni. Protagonista l'aspirante isolano John Vitale che, in diretta tv, è stato costretto a fare i conti con gli insulti postati un anno fa sul suo profilo social e indirizzati a Barbara D'Urso. Parole che hanno scatenato una polemica in Italia e che non sono passate inosservate, tanto che sia la conduttrice Alessia Marcuzzi che l'opinionista Alda D'Eusanio si sono scagliate contro John, il quale nel frattempo ha cercato di chiedere scusa per quanto scritto a suo tempo.

Insulti alla D'Urso, la D'Eusanio si scaglia contro John

Dura reazione dell'opinionista Alda D'Eusanio nella puntata di ieri sera dell'Isola dei Famosi dopo la scoperta di alcuni post offensivi pubblicati dall'aspirante isolano John Vitale indirizzati a Barbara D'Urso.

Commenti pubblicati circa un anno fa, scovati negli ultimi giorni da Selvaggia Lucarelli e che, immediatamente, hanno innescato una polemica in rete. Chiamato a rispondere di quanto successo e messo al corrente della bufera mediatica che ne è scaturita, l'aspirante naufrago si è sentito dare dell'imbecille dall'opinionista, la quale senza mezzi termini ha criticato duramente il comportamento del concorrente. Anche l'altra opinionista Alba Parietti è stata molto dura con Vitale, pregandolo di fare maggiore attenzione in futuro, perché 'certe offese non sono tollerabili'.

Alessia Marcuzzi su tutte le furie

Ancor più dura la reazione della conduttrice Alessia Marcuzzi che, dopo la messa in onda di un filmato riassuntivo su quanto accaduto, chiede l'espulsione d'ufficio dell'aspirante isolano senza però ottenerla e, rivolgendosi direttamente all'uomo dichiara: 'non servono scuse quando si scrivono cose tanto gravi su una donna'.

Il naufrago, infatti, imbarazzato e pentito ha chiesto scusa in diretta tv a Barbara D'Urso ed a tutte le donne per quanto scritto a suo tempo, ma ciò evidentemente non è bastato a placare l'ira della conduttrice. La squalifica del concorrente non è avvenuta, in quanto tutto è stato demandato al volere del pubblico, chiamato a votare per esprimere la propria opinione. Solo domenica 3 febbraio sapremo se John Vitale proseguirà o meno la sua avventura all'Isola dei Famosi. Ricordiamo infatti che il 3 e il 10 febbraio il Reality Show di Alessia Marcuzzi subirà un cambio di programmazione per non scontrarsi con il Festival di Sanremo trasmesso da Rai 1.