La puntata di ieri dell'Isola dei famosi è stata molto intensa e toccante. Sono stati affrontati degli argomenti molto importanti. Come quelli inerenti il cyberbullismo, di cui è stato accusato John Vitale, e la tossicodipendenza di Taylor Mega. La famosa influencer del web, infatti, si è resa protagonista di una confessione spiazzante che ha commosso tutti in studio. In zona nomination, infatti, ha deciso di aprirsi e parlare, per la prima volta in assoluto, di un suo grosso problema: la tossicodipendenza. La ragazza ha confessato di aver abusato di stupefacenti di ogni tipo.

La cosa più spiazzante è stata scoprire che la famiglia fosse all'oscuro di tutto e avesse appreso la vicenda solo nel corso di questa settimana.

Taylor Mega confessa i suoi problemi di tossicodipendenza

Taylor Mega è stata una delle protagoniste della seconda puntata dell'Isola dei Famosi, nonché la prima eliminata del reality show.

In occasione della sua nomination, però, la ragazza ha deciso di mettersi a nudo e rivelare delle cose inaspettate in merito al suo passato. Con gli occhi colmi di lacrime, infatti, Taylor Mega ha confessato di aver sofferto di tossicodipendenza: "Ho abusato di stupefacenti di ogni tipo". La ragazza ha confessato di aver attraversato dei momenti molto bui nella sua vita e di non vergognarsi ad ammetterlo e a parlarne pubblicamente. La Marcuzzi, naturalmente, non ha potuto fare a meno di complimentarsi con lei per la sua sincerità e non solo. Dopo tutto quello che è accaduto nel corso della prima puntata sul suo conto, la conduttrice ha voluto esprimere tutta la sua solidarietà nei confronti dell'influencer ribadendo di aver cambiato radicalmente opinione sul suo conto. La conduttrice, così come l'opinionista, non è riuscita a trattenere le lacrime.

La mamma di Taylor Mega interviene sulla questione e spiazza tutti

Ad ogni modo, Taylor ha continuato nel suo racconto ed ha spiegato di essere molto fiera di essere riuscita ad uscire da questo tunnel buio da sola. La sua famiglia, infatti, era all'oscuro di tutto. Solo nel corso di questa settimana, infatti, i vari componenti hanno appreso la questione. Proprio per questo, la ragazza ha voluto chiedere a sua madre come l'avesse presa e la donna ha spiazzato tutti con la sua risposta. La signora in questione, infatti, ha detto: "Tacere non vuol dire non sapere, ti voglio bene". A quanto pare, dunque, la donna sapeva tutto, ma non ha mai voluto parlare.