All’Isola dei Famosi si sta abbattendo un’altra tempesta: nel corso della giornata di lunedì c’è stato un nuovo scontro e questa volte le protagoniste sono state le sorelle Mihajlovic da una parte e Soleil Sorge dall'altra. Non bastavano le lacrime di Ariadna Romero dopo la domanda esplicita di Jeremias Rodriguez oppure la lite tra la Sorge e Luca Vismara, in questo nuovo episodio che sta facendo discutere il pubblico del reality le figlie dell’attuale allenatore del Bologna sono state accusate dalla leader in carica di essere poco reattive nella vita svolta sull’isola.

Soleil, dopo aver invitato le due ragazze ad una battuta di pesca, al loro rifiuto le ha definite più volte mosce. La critica evidentemente non è stata ben accettata dalle sorelle e così, dopo un faccia a faccia piuttosto duro, è arrivata la reazione di entrambe.

Viktoria e Virginija hanno etichettato Soileil con le testuali parole “Meglio essere moscia che una serpe come te”. A sua volta è arrivata la risposta di Soleil che ha detto di aver visto le due sorelle sempre sdraiate, dicendo comunque che sono simpatiche.

Tutti contro le sorelle Mihajlovic

L’arrivo dei nuovi naufraghi ha sconvolto un po’ le dinamiche dell’isola, in particolare quello di Soleil Sorge. A quanto pare però questa volta il gruppo sembra essersi coalizzato contro le due sorelle. Ad attaccare le sorelle Mihajlovic non è stata solamente Soleil Sorge, perché anche gli altri naufraghi hanno avuto da ridire ed entrambe le naufraghe sono state chiamate nel covo dei pirati per essere informate sul malcontento dei loro compagni di reality.

Ariadna, che questa settimana sarà leader insieme a Ghezzal, ha definito le sorelle un peso: “Sono un unico concorrente ma mangiano per due”. Giorgia Venturini invece, è scontenta dell’egoismo che regna in Honduras, tanto che sta addirittura meditanti di abbandonare l’isola. Jeremias ha definito le due sorelle delle nullafacenti, mentre Stefano Bettarini ha sottolineato che le due sull’isola passano solamente il tempo a sparlare degli naufraghi.

La replica di Viktoria e Virginija

Dopo aver ascoltato il pensiero dei loro compagni, Viktoria e Virginija a freddo hanno commentato: “È più facile attaccare due ragazze di 20 anni piuttosto che i concorrenti scomodi, ci toccano poco queste cose perché noi siamo in due”.

Una volta tornate a Playa Uva poi si sono scontrate con tutti i naufraghi: a Riccardo Fogli hanno detto come si permetteva di dirle che una delle due che stava male e il cantante, dopo tali parole, ci è rimasto male. Alla Romero invece, hanno chiesto cosa facesse lei più di loro.