Dopo quasi una settimana di permanenza sull'Isola dei Famosi, i fantasmi di Jeremias Rodriguez hanno incominciato a fargli visita. Il ragazzo, infatti, in questi giorni ha avuto una crisi di pianto a causa del padre Gustavo. Il naufrago si è sfogato insieme ad altri compagni e ha svelato dettagli in merito alla sua famiglia. Jeremias è molto legato ai valori tradizionali, per questo motivo, se un membro della famiglia sta male, ne risente anche lui. Ebbene, suo padre sembra trovarsi proprio in una situazione difficile. Il ragazzo, infatti, ha svelato: "Non è un bel periodo per lui". Questo "giustificherebbe" anche l'episodio accaduto lo scorso dicembre in cui Gustavo si rese protagonista di un gesto alquanto bizzarro.

Lo sfogo di Jeremias Rodriguez sul padre Gustavo insieme ai naufraghi dell'Isola

Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia Rodriguez, è sempre stato un ragazzo estremamente riservato e all'apparenza burbero.

Ad ogni modo, dietro quella corazza da finto duro sembra celarsi, invece, una persona molto sensibile. Nel corso di questi giorni trascorsi all'Isola dei famosi, infatti, Jeremias si è reso protagonista di uno sfogo che ha lasciato tutti senza parole. Il concorrente ha iniziato a parlare del padre Gustavo rivelando come per lui non fosse affatto un bel periodo. Il giovane Rodriguez non ha voluto fornire ulteriori dettagli in merito, ciò che sembra certo è che la sua famiglia sembra avere diverse preoccupazioni negli ultimi tempi. In particolar modo il ragazzo si è detto preoccupato per il padre che, almeno per questo periodo, non può contare sul sostegno del figlio. Ad ogni modo, gli altri naufraghi hanno provato a consolarlo dicendogli di stare tranquillo poiché con lui c'erano sia Belen che Cecilia. Le due ragazze, infatti, gli stanno accanto e lo sostengono qualunque cosa accada.

L'episodio accaduto a dicembre al padre Gustavo

Gustavo Rodriguez attualmente vive in Italia per stare più vicino ai suoi figli. Gli ultimi mesi, però, sono stati alquanto controversi per lui. Lo scorso dicembre, infatti, fu beccato a gridare e lanciare oggetti dal balcone. L'episodio fu immediatamente denunciato ai carabinieri dai vicini di casa. In quella circostanza, i medici del pronto soccorso affermarono che Gustavo si trovava in uno stato di forte alterazione. Vista la notorietà dei figli, il gesto di Gustavo non potè non suscitare scalpore.