La ricerca dell'amore non si è conclusa nel migliore dei modi per Angela Di Iorio all'interno del Trono Over di Uomini e donne. La dama, qualche puntata fa, aveva fatto la conoscenza di Beniamino che l'aveva subito invitata a cena. Il cavaliere sembrava rispecchiare le caratteristiche che lei andava cercando anche se l'uscita della coppia non ha dato i risultati sperati. Nella puntata andata in onda su Canale 5 il 13 febbraio, Benny ha annunciato di essere rimasto deluso per certi comportamenti della dama e lei, in risposta alle sue parole e alle nuove provocazioni di Tina Cipollari e Gianni Sperti, ha dichiarato di voler lasciare definitivamente il programma. La sua decisione, che certo non è una novità per i telespettatori del dating show, questa volta è stata confermata anche nella pagina Facebook di Angela dove lei ha chiaramente palesato di avere toccato il limite della sopportazione.

Uomini e donne, Over: le accuse di Benny non sono piaciute ad Angela

Le ultime puntate dedicate al Trono Over di Uomini e donne hanno sorpreso i telespettatori, convinti che Angela Di Iorio avesse trovato il suo uomo ideale in Beniamino. Il pensionato di origine abruzzese aveva dichiarato di essere un ex imprenditore in grado di soddisfare Angela nelle sue costose richieste. La loro prima cena, però, è stata una delusione: Benny in studio ha raccontato che lei si è dimostrata fredda e distaccata, tanto da non avergli neppure concesso un bacio sulla guancia. Ha inoltre rifiutato di entrare in casa sua, dove il cavaliere aveva preparato una bottiglia di Champagne. Lui era stanco da quell'incontro, al punto da essere stato felice di averla riaccompagnata in albergo.

Beniamino ha quindi criticato Angela, accusandola di avere telefonato a suo figlio (tesi da lei negata). Sentendosi accusata ingiustamente, la Di Iorio ha lasciato lo studio in lacrime e ha dichiarato di voler porre fine al suo percorso nel Trono Over. È quindi rientrata per qualche minuto per conoscere Antonio, un uomo che si è detto interessato a lei. Ma ha comunque rifiutato di ballare con lui, restando ferma nelle sue intenzioni.

Trono Over, anticipazioni Uomini e donne: l'annuncio di Angela

Angela Di Iorio ha deciso di abbandonare Uomini e donne al termine dell'ultima puntata trasmessa su Canale 5. Molti telespettatori hanno, però, messo in dubbio le sue intenzioni ipotizzando che si fosse trattato soltanto di una farsa.

La dama quindi tornerà nel corso delle prossime puntate? Ad aggiungere ulteriori dettagli a tal proposito ci ha pensato nella sua pagina Facebook la diretta interessata. Qui non ha lasciato spazio ai dubbi con il post: "Addio al programma Uomini e donne". La dama ha lasciato intendere di non aver affatto gradito l'affermazione di Beniamino che ha coinvolto il figlio. Rispondendo al commento di un fan, infatti, ha voluto precisare: "Non potevo mettere in mezzo i figli. Non volevano che il padre andasse a U&D. Molto bugiardo, non meritava la mia presenza al centro. Mai telefonato al figlio".