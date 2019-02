Annuncio

Il principe William avrebbe fatto a Lady Diana, sua mamma, una promessa struggente: "Mamma, ti ridaró il titolo reale quando sarò Re". Glielo avrebbe promesso appena un anno prima che la principessa trovasse la sua fine nell'incidente fatale a Parigi, sotto il tunnel dell'Alma. È questa la rivelazione strappalacrime rilasciata da Paul Burrell, ex maggiordomo di Lady D, nella sua biografia.

Lady Diana, il divorzio, la perdita del titolo reale

Correva l'anno 1996 e la situazione tra il principe Carlo e la principessa Diana era diventata ormai critica e senza via d'uscita: scandali, ripicche, vendette, interviste, fotografie e la separazione ufficiale avevano incrinato il rapporto tra i due reali in maniera irreparabile.

Un'unione ormai compromessa tanto che, secondo Express.co.uk, la Regina Elisabetta II era molto preoccupata e desiderosa di dirimere la questione in modo rapido e meno scandalistico possibile. Per questo, proprio la sovrana avrebbe scritto una lettera individuale a ciascuno dei due coniugi reali, chiedendo di procedere quanto prima con il divorzio ed evitare ulteriori problemi.

E così fu. Un divorzio forte che conquistò le prime pagine di tutti i giornali mondiali e che rimase scolpito nell'animo dei due figli di Carlo e Diana. Il principe William, erede al trono, e il secondogenito principe Henry furono colpiti nella loro adolescenza e nella loro sensibilità. Ma non solo. Con il divorzio, la principessa Diana perse il titolo reale. Un affronto forte, un "downgrade" difficile da sopportare per i supporters di Lady D.

La promessa di William alla madre Lady Diana

Nel 1996, il principino William aveva appena 14 anni. Ancora troppo pochi per governare, ma già sufficienti per cogliere i sentimenti di una madre come Lady Diana. Secondo il libro "A Royal Duty", la Regina sarebbe stata favorevole a lasciar conservare il titolo e l'acronimo HRH (Her Royal Heighness - Sua Altezza Reale) a Lady Diana. Ma fu il principe Carlo a impuntarsi in modo da far perdere il titolo onorifico alla ormai ex moglie. Dopo il divorzio, quindi, Diana rimase solamente Principessa del Galles (Princess of Wales), senza l'onorificenza HRH.

Uno smacco forte che avrebbe colpito il principe William nel profondo tanto da stimolare la sua reazione netta.

William, a 14 anni, avrebbe fatto una promessa alla madre, giurandole: "Non ti preoccupare, mamma. Te lo restituirò (il titolo) un giorno, quando sarò Re". Una promessa che giace tra le pieghe del tempo. Lady Diana scomparve appena un anno dopo la "promessa" del figlio a Parigi. Suscitando ancora più rumors e ipotesi di complotti reali rispetto a quanti la Regina Elisabetta II non avesse tentato di risolvere con Diana ancora in vita.

Intanto, c'è anche chi sostiene che il principe William, da piccolissimo, non fosse convinto di voler diventare re. Secondo Jeremy Paxman, infatti, durante una cena privata avuta insieme a Lady Diana a Kensington Palace, la principessa gli avrebbe confidato che William (oggi sposato con Kate Middleton) spesso le avrebbe detto di non essere sicuro di voler fare il re. Pronta sarebbe stata la risposta di Harry: "Se non vuoi farlo tu, lo faccio io".