Una nuova puntata del'Isola dei Famosi è andata in onda ieri, 27 febbraio, in prima serata su Canale 5. Sin dall'inizio della puntata, si è percepito il nervosismo che aleggia tra i naufraghi. A scaldare gli animi, la coppia Soleil e Jeremias, con quest'ultimo che ha accusato Brosio di creare zizzania e di essere in realtà diverso da come appare davanti alle telecamere, un falso uomo di fede. Parole pesanti che hanno dato il via ad una catena di polemiche, con Marina La Rosa che ha tentato anche di giustificare il mancato salvataggio dell'(ex) amica Jo Squillo nella scorsa puntata. Animi accesi nella settima puntata che ha visto tra le altre cose l'eliminazione dal gioco delle sorelle Mihajlovic.

Tensione tra i naufraghi, Jeremias contro Paolo Brosio: 'Sei un finto uomo di fede'

Sono volate parole grosse in palapa durante la diretta del Reality Show, condotto da Alessia Marcuzzi che a stento, insieme ad Alvin, è riuscita a riportare la calma. I naufraghi hanno parlato spesso uno sopra l'altro, non dando la possibilità ai telespettatori di capire bene cosa stia succedendo. Dopo alcuni filmati in cui si sono ripercorse le liti e le discussioni avvenute a Playa Uva nel corso della settimana, anche il pubblico ha cominciato a capire le varie strategie del gruppo. Al centro di un'animata discussione la coppia Soleil e Jeremias, presa di mira da quasi tutti i compagni di avventura. Il fratello d Belen, senza tanti peli sulla lingua, ha espresso tutto ciò che pensa su Paolo Brosio, accusandolo di essere 'un finto uomo di fede'.

Un'accusa che è andata sul personale e che ha toccato un punto importante della vita del giornalista, reo, a detta di Jeremias, di mostrarsi diverso nel momento in cui ci sono le telecamere.

Marina contro Jeremias e Soleil: finisce in nomination nella puntata di ieri

Non solo Jeremias contro Brosio, anche Soleil ha avuto da ridire un po' per tutti i naufraghi, accusati di falsità, mentre Marina La Rosa ha sbottato contro la coppia, definendoli 'insopportabili'. Ma anche la ex gieffina è stata al centro di un'animata discussione dopo il mancato salvataggio di Jo Squillo nella catena della scorsa settimana che ha poi visto uscire dal gioco Stefano Bettarini. Nonostante ci fossero di filmati eloquenti, Marina ha dato una versione diversa dell'accaduto, deludendo ancor di più la ex amica.

Un gioco di strategia che forse a molti non è piaciuto, in particolar modo a Soleil che, in quanto leader della settimana, l'ha mandata al televoto con Luca e Jeremias. Appuntamento con la prossima puntata dell'Isola che, come ricordiamo, torna lunedì 4 marzo, sempre a partire dalle 21,25 su Canale 5.