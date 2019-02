Annuncio

Una nuova puntata dell'Isola dei Famosi ci attende domani mercoledì 27 febbraio in prima serata su Canale 5 nella quale Alessia Marcuzzi sarà chiamata a derimere diverse questioni che stanno infiammando il gruppo dei naufraghi. Il nervosismo è sempre maggiore tanto che, al termine della scorsa puntata i telespettatori sono rimasti basiti ascoltando i pesanti insulti rivolti da Riccardo Fogli ad Ariadna Romero, rea di averlo nominato. Parole che hanno scatenato il popolo del web che, per tutta la settimana, ha chiesto addirittura l'espulsione dal gioco del cantante, il quale tra l'altro, come ricordiamo, è al televoto con le sorelle Mihajlovic e Luca Vismara. Potrebbe quindi essere proprio Fogli il prossimo eliminato di questa quattordicesima edizione dell'Isola dei famosi.

Isola dei famosi, anticipazioni del 27 febbraio: Riccardo Fogli potrebbe essere eliminato o squalificato

In molti sul web ne hanno chiesto la squalifica dopo aver sentito i pesanti insulti che Riccardo Fogli, in una conversazione con Luca Vismara, ha rivolto alla modella cubana, rea di averlo nominato senza un motivo apparente. Epiteti impronunciabili che hanno scatenato immediatamente la reazione dei fan del programma di Alessia Marcuzzi, la quale nella puntata del 27 febbraio, sarà chiamata a parlarne. Al momento non è giunta nessuna notizia da parte della produzione del reality circa i provvedimenti disciplinari contro il naufrago, ma certamente ne sapremo di più nel corso della diretta di mercoledì sera.

Ricordiamo che Riccardo è in nomination insieme alle sorelle Mihajlovic e a Luca Vismara e forse quanto successo dopo la scorsa puntata, potrà influenzare il pubblico che lo potrebbe eliminare al televoto senza attendere eventuali provvedimenti disciplinari.

Isola dei famosi 2019, bufera su Soleil e Riccardo

Oltre alla già citata polemica su Riccardo Fogli colpevole di pesanti insulti contro Ariadna, tiene banco in queste ore, ancora una volta l'atteggiamento di Soleil Sorgè, la quale senza peli sulla lingua si è lasciata andare a pesanti accuse e offese nei confronti di tutti i suoi compagni di avventura. Dal suo arrivo a Playa Uva, la giovane influencer non è stata apprezzata e accettata dal gruppo per i suoi modi.

Un carattere forte che l'ha allontanata sempre più dai compagni, nonostante Jo Squillo abbia cercato di parlarle e farle capire come il suo atteggiamento non piaccia agli altri concorrenti. Di contro Soleil ha cominciato ad insultare pesantemente tutto il gruppo definendo i naufraghi 'inferiori in termini di ragionamento' rispetto a lei e le parole hanno scatenato una bufera. Anche con la Romero, la Sorgè ha avuto una pesante lite con tanto di insulti e parolacce reciproche.

Appuntamento con la nuova puntata dell'Isola dei famosi, in onda mercoledì 27 febbraio a partire dalle 21,25 su Canale 5, per scoprire insieme il nome del naufrago eliminato e tutte le novità riguardanti Playa Uva.