Non c'è pace per la quattordicesima edizione dell'Isola dei Famosi che continua a rimbalzare da una giornata all'altra del palinsesto di Canale 5. Nonostante le aspettative fossero alte, il Reality Show non riesce ad entusiasmare i telespettatori che non sembrano particolarmente interessati alle vicende dei naufraghi in Honduras. Le scarse discussioni nei social network e gli ascolti che non sono mai riusciti a decollare dimostrano come il cast scelto continui a non convincere fino in fondo per l'assenza di personaggi in grado di far discutere con le dinamiche create sull'isola. I dati Auditel della settima puntata trasmessa ieri 27 febbraio sono lampanti da questo punto di vista. Sebbene essi siano in crescita rispetto alla scorsa settimana, caratterizzata dallo "scontro" con la Champions League, il programma si è, comunque, attestato ben al di sotto dei tre milioni di telespettatori.

Ascolti Isola dei famosi del 27 febbraio

La scorsa settimana L'Isola dei famosi aveva raccolto davanti al video 2.601.000 spettatori pari al 14.4% di share. Il dato, a dir poco deludente, era stato giustificato dalla forte rivalità con la partita di Champions League tra Atletico Madrid e Juventus che, su Rai 1, aveva conquistato ben 6.878.000 spettatori pari al 25.5% di share. Ieri sera i risultati sono stati migliori ma, comunque, si sono fermati di gran lunga al di sotto delle aspettative. La settima puntata, che ha sancito l'eliminazione delle sorelle Mihajlovic, ha conquistato soltanto 2.832.000 spettatori pari al 16.9% di share. Molto meglio ha fatto su Rai 1 la semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta che è riuscita a totalizzare il 18,3% di share con 4.595.000 spettatori davanti ai teleschermi.

Il trasloco al lunedì sera

Per tentare di alzare gli ascolti dell'Isola dei famosi, Mediaset ha deciso di variare nuovamente il giorno della sua messa in onda. Il reality show era partito di giovedì ed era poi stato spostato alla domenica sera per evitare la rivalità, difficile da arginare, con il Festival di Sanremo. Successivamente, la programmazione era passata al mercoledì sera ma, anche in questo caso, il flop non si è fatto attendere, spingendo il Biscione ad un provvedimento d'urgenza: un nuovo trasloco, questa volta al lunedì. E se da un lato anche questa decisione potrebbe rappresentare un problema, visto l'inevitabile scontro con la fiction di Rai 1 "Il Nome della Rosa", dall'altro è impossibile fare a meno di chiedersi se la colpa di questi bassi ascolti siano davvero da imputare al giorno di programmazione.

Il format, ormai, non convince più e già tale diminuzione di interesse era risultata evidente lo scorso anno, sebbene il "canna-gate" fosse riuscito ad evitare il tracollo. La prossima puntata dell'Isola dei famosi andrà in onda su Canale 5 lunedì 4 marzo e in essa conosceremo il nome del nuovo concorrente eliminato. Al momento si trovano in nomination Marina La Rosa, Luca Vismara e Jeremias Rodriguez, che lunedì conosceranno l'esito del televoto.