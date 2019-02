Annuncio

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata de L'Isola dei Famosi nel corso della quale è stata presentata al pubblico una nuova naufraga e sono stati eliminati due concorrenti. Il Reality Show condotto da Alessia Marcuzzi, dopo essere andato in onda di giovedì e poi di domenica, approda alla serata di mercoledì per sopperire al grave calo di ascolti che ha colpito l'edizione di quest'anno. Le prime quattro puntate hanno registrato, infatti, numeri decisamente inferiori rispetto alle precedenti edizioni. Chi non ha avuto la possibilità di seguire la quinta puntata in diretta potrà rivedere la replica sul sito ufficiale di Mediaset.

Dove vedere la replica della quinta puntata

Nel dettaglio, vi segnaliamo che la replica della quinta puntata de L'Isola dei Famosi sarà disponibile sia in streaming che in televisione nella versione classica.

Sul web, infatti, sarà visibile in qualsiasi momento sul sito ufficiale Mediaset Play dove è presente un'intera sezione di video e clip riguardanti tutto quello che sta accadendo ai naufraghi comprese tutte le dirette serali e i daytime. Vi ricordiamo che tutti i filmati contenuti su Mediaset Play possono essere visti anche dai dispositivi mobili grazie ad un'app gratuita da scaricare dal sito stesso. Per quanto riguarda la replica televisiva, invece, andrà in onda giovedì 14 febbraio alle 21.15 su La5.

Una nuova naufraga e due eliminati

Alessia Marcuzzi ha presentato al pubblico una nuova naufraga nel corso della quinta puntata de L'Isola dei Famosi. Ariadna Romero è entrata ufficialmente a far parte del cast del reality show di Canale 5.

L'attrice di origini cubane è conosciuta in Italia per aver partecipato al film di Leonardo Pieraccioni "Finalmente la felicità". Subito dopo la conduttrice ha annunciato che nel corso della serata ci sarebbero state due eliminazioni con Kaspar Capparoni che è stato superato al televoto da Sarah Altobello e Yuri Rambaldi. L'attore ha accettato di proseguire l'avventura sull'Isola che non c'è ed è rimasto in gioco. In seguito è partita una 'catena di salvataggio' al termine della quale sono andati al televoto lampo Giorgia Venturini, Stefano Bettarini e Yuri con quest'ultimo che ha definitivamente lasciato il reality perché non ha accettato di restare sull'Isola che non c'è. Infine si è proceduto alle nuove nomination con Giorgia Venturini, Luca Vismara e Marco Maddaloni che sono finiti a rischio eliminazione.